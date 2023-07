Geheimtipps für das Deichbrand 2023: Party auf allen Bühnen garantiert

Von: Marcel Prigge

Teilen

Es gibt sie noch, die Geheimtipps auf den großen Festivals Deutschlands. Auf dem Deichbrand 2023 tritt zum Beispiel MEUTE auf. Wer gern tanzt und House-Musik mag, kommt hier voll auf seine Kosten. (Montage) © Tilman Jentzsch/Imago/DEICHBRAND Festival

Welche Band darf man auf dem Deichbrand 2023 nicht verpassen? Eine ganze Menge, nicht nur die Headliner. Die Geheimtipps auf allen Bühnen des Festivals im Überblick.

Nordholz/Cuxhaven – Sommerzeit ist Festival-Zeit! Und Niedersachsen kann deutschlandweit im Party-Olymp durchaus mitspielen. Denn außer dem Hurricane, dem Reload oder dem White-Sands-Festival, steht auch das Deichbrand 2023 an. Neben Hochkarätern wie Deichkind, Beatsteaks und SDP stehen aber auch kleinere, eher unbekanntere Bands auf den Bühnen des Großevents. Das sind die ultimativen Musik-Tipps für ein gelungenes Festival.

Deichbrand 2023: Geheimtipps für alle Bühnen – Garantierte Party von Donnerstag bis Montag

Klar: Es gibt ein paar Bands im Line-up des Deichbrand 2023, die keiner verpassen sollte, aber in diesem Jahr etwas unter dem Radar fliegen. Seien es die Jungs von Electric Callboy, die mit ihren witzigen Musik-Videos in Verbindung mit den derben Sounds Millionen von Fans auf der ganzen Welt haben (Samstag, 22. Juli, 18:30 bis 19:40 Uhr auf der Fire Stage), oder der Minimal-Künstler und Mitproduzent von dem Song „Sky and Sand“ Fritz Kalkbrenner (Samstag, 22. Juli, 20:30 bis 22 Uhr auf der Electric Island). Das Line-up des Deichbrand 2023 ist voll mit tollen Künstlern.

Fritz Kalkbrenner steht auch – wie beim Sputnik SpringBreak Festival 2017 – beim Deichbrand 2023 auf der Bühne. (Archivbild) © Imago

Diese verstecken sich jedoch auch manchmal in Zeitslots, die nicht so gut besucht sind und auf Bühnen, abseits der Main-Stages. Deshalb aufgepasst, liebe Deichbrand-Besucher: Mit diesen drei Musiktipps kommt ihr sicher auf eure Kosten.

Auftakt am Donnerstagabend: Deichbrand-Eröffnung mit Drunken Masters ist ein Must-Go

Wir beginnen unsere musikalische Reise mit einem Geheimtipp, der eigentlich schon gar keiner mehr ist. Jedem ehemaligen Deichbrand-Besucher sollte der Name Drunken Masters ein Begriff sein. Die Dauergäste vom Line-up haben gefühlt schon öfter auf dem Deichbrand gespielt, als Dosenbier in eine Palette passt.

Das deutsche DJ- und Produzenten-Duo aus Kempten setzt auf tanzbare Beats und Mix-Ups aus bekannten und unbekannteren Songs. Gleichwohl stehen die beiden Künstler regelmäßig mit Musikgrößen wie K.I.Z auf der Bühne. Also: Nicht verpassen, mitschreiben und Termin setzen: Donnerstag auf Freitag, 0 bis 1:30 Uhr Fire Stage die „Masters“ gucken.

Weitere Geheimtipps: Wann und wo die Bands auf dem Deichbrand 2023 spielen

You Me at Six: Pop-Rock/Pop-Punk – Donnerstag, 20. Juli 2023, 22:30 bis 23:30 Uhr, Palastzelt

Pop-Rock/Pop-Punk – Donnerstag, 20. Juli 2023, 22:30 bis 23:30 Uhr, Palastzelt Drunken Masters: DJ/Dance – Donnerstag auf Freitag, 20. bis 21. Juli 2023, 0 bis 1:30 Uhr, Fire Stage

DJ/Dance – Donnerstag auf Freitag, 20. bis 21. Juli 2023, 0 bis 1:30 Uhr, Fire Stage Liedfett: Akustik/Deutsch-Pop – Freitag, 21. Juli 2023, 13 bis 13:50 Uhr, Fire Stage

Akustik/Deutsch-Pop – Freitag, 21. Juli 2023, 13 bis 13:50 Uhr, Fire Stage Marathonmann: Post-Hardcore – Freitag, 21. Juli 2023, 17:10 bis 18 Uhr, Jever Hafenbar

Post-Hardcore – Freitag, 21. Juli 2023, 17:10 bis 18 Uhr, Jever Hafenbar Team Scheisse: Deutsch-Punk-Rock – Samstag, 22. Juli 2023, 17:20 bis 18:10 Uhr, Palastzelt

Deutsch-Punk-Rock – Samstag, 22. Juli 2023, 17:20 bis 18:10 Uhr, Palastzelt MELE: deutsche Singer-Songwriterin – Samstag, 22. Juli 2023, 16:45 bis 17:30 Uhr, New Port

deutsche Singer-Songwriterin – Samstag, 22. Juli 2023, 16:45 bis 17:30 Uhr, New Port MEUTE: Electro-Marching – Sonntag, 23. Juli 2023, 12 bis 12:50 Uhr, Fire Stage

Electro-Marching – Sonntag, 23. Juli 2023, 12 bis 12:50 Uhr, Fire Stage Bebetta: Techno – Sonntag, 23. Juli 2023, 18 bis 20 Uhr, Electric Island

Techno – Sonntag, 23. Juli 2023, 18 bis 20 Uhr, Electric Island Das Lumpenpack: Deusch-Rock – Montag, 24. Juli 2023, 0:30 bis 1:30 Uhr, Palastzelt

Party und Feiern mit Deutsch-Akustik: Liedfett bringen am Freitag die Menge zum Beben

Wer es etwas ruhiger mag, aber trotzdem gut abtanzen möchte, ist am Freitag von 13 bis 13:50 Uhr bei der Band Liedfett auf der Fire Stage genau richtig aufgehoben. Die Hamburger Akustik-Pop-Band spielt deutsch und klug getextete Lieder und ist somit eher dem Singer-Songwriter zuzuordnen. Jedoch zappelt das Publikum für ein solches Genre eigentlich bei Liedfett zu sehr mit. Spätestens nach dem Auftritt und den Songs „Körperliche Selbstverteidigung“ und „Kommst du mit?“ sollte die Band einem ein Begriff sein.

Beginn des Festival-Sonntags: Beim Deichbrand 2023 boomt MEUTE auf der Fire Stage

Der letzte Festivaltag des Deichbrand 2023 beginnt mit einem richtigen Kracher! MEUTE spielen von 12 bis 12:50 Uhr auf der Fire Stage. Die elfköpfige Band hat sich dem besonderen Genre des Electro-Marching verschrieben. Bedeutet: bekannte Elektro-Songs interpretieren die Musiker mit Instrumenten einer Blaskapelle neu. Jeder, der in seinem Leben schon einmal zu einem House-Song getanzt hat, sollte dieser Band am Sonntag definitiv eine Chance geben.