Geflügelpest kostet weitere 100.000 Puten das Leben

Garrel - Keine Entspannung in Sachen Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg: In der Gemeinde Garrel sind drei weitere Bestände mit über 100.000 Puten betroffen.

Für einen Hof mit 15.000 Tieren bestätigte das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems bereits den Erreger H5N8, wie eine Sprecherin des Kreises am Freitag mitteilte. Der Bestand wurde getötet. In zwei weiteren Betrieben in Garrel traten Verdachtsfälle auf, die vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) bestätigt wurden. Die 86 500 Puten sollen ebenfalls getötet werden. Die Betriebe befinden sich in einem bereits eingerichteten Sperrbezirk.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa