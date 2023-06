Gefahr für Hunde: Getreide „kann rasend schnell irreparable Schäden verursachen“

Einige Getreidearten, insbesondere Gerste und die Unterart der Mäusegerste, können gefährlich für Hunde und Katzen werden. Vor den sogenannten Grannen warnt jetzt das Tierheim Arche Noah in Stuhr.

Ab sofort ist Vorsicht beim Gassigehen geboten. Denn die Grannen können schnell zur Gefahr für den eigenen Hund werden. Davor warnt die Arche Noah in Stuhr.

Stuhr/Hannover – Es sind Teile von Pflanzen, die quasi überall vorkommen und im Sommer insbesondere für Hunde gefährlich sein können. Das Tierheim Arche Noah in Stuhr (Niedersachsen) warnt vor den sogenannten Grannen. Diese können in das Fleisch der Vierbeiner eindringen und dann sehr gefährlich werden.

„Sommerzeit ist Grannenzeit… Die berühmte „Mäuse-Gerste“ ist dabei Problempflanze Nr. 1, denn sie ist im Stadtgebiet einfach überall.“ Das schreibt Das Tierheim Arche Noah und weist in einem Facebook-Post auf eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Hunde hin, denn: „Lösen die Grannen sich, können sie überall am Körper tief ins Fleisch eindringen.“

Tierheim Arche Noah warnt vor Grannen: „Kann rasend schnell irreparable Schäden verursachen“

Doch was sind Grannen eigentlich? Als Granne werden die kleinen und oft borstigen Pflanzenteilchen bezeichnet, die sich an den Ähren verschiedener Getreidearten befinden und das Korn umschließen. So widerspenstig und gefährlich werden sie aufgrund ihrer Widerhaken, die sich beim Kontakt am Tierfell oder auch an der Kleidung festheften können.

Diese Wiederhaken lassen sie sich in der Regel nicht wieder rausziehen, heißt es vonseiten des Tierheims weiter. Oft müssten sie operativ entfernt werden. „Wenn sich euer Vierbeiner eine Granne im Gesicht oder den Ohren einfängt, ist höchste Eile geboten, denn hier kann sie rasend schnell irreparable Schäden verursachen.“

Nach Informationen des Haustierregisters Tasso, sind besonders häufig betroffene Körperstellen die Ohren, die Pfoten und die Nase, aber auch die Achseln und die Leisten von Hunden und Katzen. Außerdem dringen die Grannen sehr schnell in den Gehörgang und der Nase der Tiere ein und sind dann von außen auch nicht mehr sichtbar.

Granne beim Hund oder der Katze: Das sind die Symptome

Wichtig sei es also, die Symptome eines betroffenen Tieres zu deuten. Diese sein:

Niesen

Schlecken

Schütteln

Kratzen

Wenn die Granne im Fell des Tieres Steckt, könne noch versucht werden, das Pflanzenteil mit der Hand zu entfernen. Ist die Granne jedoch schon in den Körper des Hundes oder der Katze eingedrungen, ist Vorsicht geboten. Unverzüglich sollte ein Tierarzt aufgesucht werden, der den Fremdkörper sauber und fachgerecht entfernt.