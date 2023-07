„Anschlag“ auf Beatsteaks-Sänger: Warum Fans für das Deichbrand aber keine Angst haben müssen

Von: Marvin Köhnken

Beatsteaks-Frontmann Armin Teutoburg-Weiß hat es mal wieder auf der Bühne übertrieben und sich den Fuß verletzt. Anstatt das zuzugeben, heißt es auf der Website der Band mit viel Humor, es habe einen „Anschlag“ auf ihn gegeben. © Daniel Karmann/dpa & Beatsteaks (Montage)

Der Beatsteaks-Sänger hat sich verletzt. Unter anderem das Konzert auf dem Deichbrand wird daher nicht so sein, wie Fans es von der Band gewohnt sind.

Cuxhaven/Berlin – Armin Teutoburg-Weiß ist nicht nur der Sänger der Beatsteaks und Linkshänder, sondern auch ein echter Pechvogel. Aktuell plagt ihn eine Verletzung am Fuß. Statt Tanzeinlagen gibt es für ihn nun erstmal nur Sitz-Konzerte – auch auf dem Deichbrand-Festival am Sonntag, 23. Juli.

Mit gewohnt schnippischem Ton verkündete die Combo aus Berlin am Donnerstag, 20. Juli, das Übel auf ihren Social-Media-Kanälen und auf der eigenen Website – während beim Deichbrand gerade die Anreise lief. „Die letzten Konzerte waren fabelhafte Abrisse sondergleichen“, heißt es dort. Doch leider seien sie nicht ohne Blessuren vonstattengegangen.

Auf „kometenhaften Aufstieg“ der Beatsteaks folgt Verletzung des Sängers

Mit viel Ironie und ohne sich selbst zu ernst zu nehmen, schreibt die Band auf der Website von einem „kometenhaften Aufstieg“, der „etwas zu viel Einfluss und Sympathien für einige Neider gesammelt habe“. So sei Beatsteaks-Sänger Armin „Opfer eines heimtückischen Anschlags“. Tatsächlich ist dies wohl berlinerisch frei für: Sprunggelenk im Eifer des Gefechts verletzt.

Sei es wie es sei, wegen der Verletzung wird der Beatsteaks-Fronter dazu gezwungen sein, die drei für Juli geplanten Konzerte im Sitzen zu verbringen, anstatt „die Massen mit seinem Tanz zu verzaubern“. Immerhin sei seine Stimme unbeschadet, sodass die Festival-Konzerte in Emmendingen, Degen (Schweiz) und beim Deichbrand in Cuxhaven offenbar nicht in Gefahr sind.

Drei Shows der Beatsteaks wird Frontmann Armin auf einem Hocker erleben müssen

„Alles Menschenmögliche“ werde nun getan wird, damit der Beatsteaks-Sänger bald wieder gerade laufen könne. Bis das allerdings so weit ist, stehen für ihn jetzt drei Auftritte auf einem Hocker an, den er auf den Kanälen der Band nicht ganz ohne Stolz an der Seite seines lädierten Fußes präsentiert.

Viele Genesungswünsche und Zuspruch erhält der Sänger von den Fans. „Du wirst es überleben! Bist doch ein gestandener Mann“, steht da zu lesen. Und immer wieder gibt es Hinweise der Fans auf Dave Grohl, den Frontmann der Foo Fighters, der sich einst während einer Show ein Bein brach, auf die Bühne zurückkehrte und das Konzert zu Ende spielte.