Gas mit Bremse verwechselt? Rentner richtet in Oyten großen Schaden an

Von: Elias Bartl

Der Senior schob gleich mehrere Autos auf dem Parkplatz ineinander. © Christian Butt

Gleich mehrere Autos schob ein Senior mit seinem Wagen auf einem Supermarktparkplatz ineinander. Trotz hohem Sachschaden wurde niemand verletzt.

Oyten – Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Wehlacker in Oyten. Ein älterer Autofahrer verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen roten Volkswagen und verursachte eine Karambolage mit drei geparkten Fahrzeugen.

Der Vorfall ereignete sich, als der Mann plötzlich und unerwartet Vollgas gab, wodurch sein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz raste und in die anderen Fahrzeuge krachte. Glücklicherweise wurde der Unfallfahrer nur leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine weitere medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich, da er offenbar nur oberflächliche Verletzungen erlitt.

Älterer Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Schaden in Oyten

Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Personen in der Nähe der beteiligten Fahrzeuge, sodass niemand verletzt wurde. Dennoch entstand an allen vier beteiligten Fahrzeugen ein erheblicher Schaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären. Es ist derzeit unklar, was den älteren Fahrer veranlasste, plötzlich Vollgas zu geben und die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren. Die Beamten werden die Fahrzeugdaten analysieren, mögliche Zeugen befragen und weitere Informationen sammeln, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die beteiligten Fahrzeuge mussten aufgrund der entstandenen Schäden von der Unfallstelle abgeschleppt werden, was zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen führte.