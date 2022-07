Gaskrise: Zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven könnte kommen

Von: Marcel Prigge

Der zukünftige Anleger des ersten LNG-Terminals in Wilhelmshaven. Ob es dort bald ein zweites Flüssiggas-Terminal geben könnte, soll das Land Niedersachsen prüfen. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Gibt es bald ein zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven? Darüber hat es Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium gegeben. Das Land Niedersachsen soll den Sachverhalt prüfen.

Wilhelmshaven – Nach Gesprächem des Bundeswirtschaftsministeriums soll das Land Niedersachsen prüfen, ob man in Wilhelmshaven ein zweites Flüssigerdgas-Terminal bauen kann. Das bestätigte das niedersächsische Umweltministerium am Freitag.

Gas-Krise: Kommt zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven?

„Liquefied Natural Gas“, kurz LNG, wird in vielen Fachkreisen bereits jetzt als die ideale Antwort auf die Gas-Krise in Deutschland aufgrund des Ukraine-Kriegs angesehen. Und auch die Bundesregierung arbeitet bereits an den Bauplänen für etwaige Hafenanlagen, an denen flüssiges Gas entladen werden. Laut dem niedersächsischen Umweltministerium habe es nun Gespräche über ein weiteres LNG-Terminal in Wilhelmshaven gegeben. Das Land Niedersachsen soll diese Möglichkeit prüfen.

Zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven: Land Niedersachsen soll Sachverhalt prüfen

Zum genauen Standort und zum Baubeginn gibt es bislang jedoch keine konkreten Details. Ein neuer Anleger könnte in zwölf bis 18 Monaten fertiggestellt sein, heißt es vonseiten des Ministeriums.

Gas-Krise: Erstes LNG-Terminal in Wilhelmshaven könnte im Dezember in Betrieb gehen

Bereits in Arbeit befindet sich der Bau für das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Nach Aussagen des niedersächsischen Umwelt- und Energieministers Olaf Lies (SPD) könnte das Terminal bereits im Dezember in Betrieb gehen. Auch das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll ein wichtiger Bestandteil werden, um von russischer Energie unabhängig zu werden. Die Bauarbeiten für das schwimmende Flüssiggasterminal im Hafen von Brunsbüttel sollen Anfang September beginnen. Weitere LNG-Standorte im Norden sind Stade und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern).

Laut dem Deutschlandfunk will die Bundesregierung in den kommenden zehn Jahren bis zu drei Milliarden Euro für schwimmende LNG-Terminals in Deutschland ausgeben. Konkret sind derzeit insgesamt vier Terminals in der Planungsphase. Auch stationäre Terminals sollen kommen. Bis diese jedoch betriebsfertig sind, werden noch Jahre vergehen.