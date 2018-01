12-Jähriger stirbt beim Schwimmunterricht

Unglücksfall im Schwimmbad

Garrel - Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag beim Schwimmunterricht in Garrel (Kreis Cloppenburg) tödlich verunglückt. Der Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Dort sei er verstorben, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.