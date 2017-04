Drogenkurier versteckt Stoff in Taschen voller Süßigkeiten

Schmuggel

Garbsen - Versteckt in Taschen voller Süßigkeiten hat ein niederländischer Drogenkurier kiloweise Marihuana eingeschmuggelt. Zollbeamte stoppten den 26-Jährigen auf der Autobahn 2 in Garbsen, teilte das Hauptzollamt Hannover am Donnerstag mit.