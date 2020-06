Sechs Filialen machen zu: Galeria Karstadt Kaufhof schließt Geschäfte in Niedersachsen und Bremen

Galeria Karstadt Kaufhof ist in eine schwere finanzielle Schieflage geraten. Dass sich etwas ändern muss, war schon lange klar. Nun werden die Änderungen konkret, Tausende Menschen verlieren vermutlich ihre Jobs, auch in Niedersachsen und Bremen sollen Filialen des Konzerns geschlossen werden.

Hannover/Bremen - Im Rahmen der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof sollen in Niedersachsen und Bremen insgesamt sechs Filialen geschlossen werden. Das geht aus einer internen Liste der Unternehmensgruppe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach ist Kaufhof in Braunschweig, Bremen und Osnabrück sowie Karstadt in Bremerhaven, Goslar und Hannover betroffen.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen Kolleg*innen!“, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Nach mehr als 16 Jahren der Sanierung und des damit verbundenen Gehaltsverzichts stünden alleine in Niedersachsen die Existenzen von mehr als 350 Beschäftigten auf dem Spiel. Im Land Bremen sind demnach 144 Beschäftigte betroffen. „Wir werden alles tun, um ihnen in dieser Situation zu helfen“, sagte Gewerkschaftssekretär Tobias Uelschen.

Bundesweit 62 von aktuell 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter vor Schließung

Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will bundesweit insgesamt 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter dicht machen. Rund 6000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Demnach werden Filialen geschlossen, für die das Unternehmen angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr sieht. Galeria Karstadt Kaufhof war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen.

+ Kunden stehen vor verschlossenen Türen: Die Kaufhof-Filiale an der Bahnhofstraße in Hamm ist am heutigen Freitag seit 13 Uhr geschlossen - wegen einer Betriebsversammlung, in der die Mitarbeiter über die Zukunft der Filiale informiert werden. © Reiner Mroß

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund nannte die geplanten Schließungen einen herben Schlag. "Wir verlieren wichtige Anker in unseren Innenstädten und müssen nun noch mehr tun, um die Menschen wieder zum einkaufen, aber auch zum Schauen, Spielen, Feiern und Verweilen in die Innenstädte zu holen", sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek. In der Coronakrise sei dies eine besondere Herausforderung.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagte, die Schließung sei vor allem für die Beschäftigten dramatisch. "Gut ist, dass der Konzern immerhin seiner Verpflichtung nachkommen will, den Personalabbau sozialverträglich auszugestalten." Für die Attraktivität der Bremer Innenstadt stelle der Verlust von so viel Verkaufsfläche eine Herausforderung dar. "Der Senat muss nun gemeinsam mit den Investoren weiter mit Hochdruck am Umbau der Innenstadt arbeiten." Der Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz sieht ähnliche Folgen. "Nicht nur der Verlust der Arbeitsplätze schmerzt, sondern auch die Situation in der Innenstadt kann durch diese Entscheidung geschwächt werden", sagte der SPD-Politiker.

Verdi-Kritik an Karstadt-Schließungen: „Fehler sind hausgemacht“

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Unternehmensführung. „Die Fehler sind hausgemacht, und die Corona-Krise war letztlich nur der Brandbeschleuniger“, sagte Sabine Gatz vom Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. „Und schon wieder zahlen die alleinerziehende Verkäuferin und der Familienvater mit ihren geringen Einkommen für die Fehler des Managements.“ Verdi zufolge braucht es schnell ein Konzept für die verbleibenden Standorte. Die Beschäftigten müssten dabei eingebunden werden. „Jede Chance der Weiterbeschäftigung bzw. Unterbringung in einer der verbliebenen Filialen sollte genutzt werden“, sagte Gatz. (dpa