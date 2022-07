Täter fliehen ohne Beute: Geldautomatensprenger schlagen im Landkreis Peine zu

Von: Marcel Prigge

Teilen

Geldautomatensprenger haben im Landkreis Peine zugeschlagen. Nach zwei Detonationen sei eine Bank-Filiale in Gadenstedt einsturzgefährdet. Die Polizei sucht nun nach den drei mutmaßlichen Tätern. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Geldautomatensprenger haben am frühen Morgen im Landkreis Peine zugeschlagen. Zwei Detonationen habe es gegeben, eine Person wurde verletzt.

Gadenstedt – Wieder Detonationen im Landkreis Peine: Am gestrigen Montag, 25. Juli 2022, erst hat es einen Großbrand im Landkreis Peine in Niedersachsen gegeben, bei der in einer Lagerhalle Gasflaschen explodierten. Mehrere Menschen wurden verletzt und mindestens fünf Millionen Euro Schaden ist dabei entstanden. In der Nacht zu heute hörten dann einige Menschen weitere Explosionen. Von Geldautomatensprengern, wie sich herausstellen sollte.

Geldautomat im Landkreis Peine gesprengt: Bank-Filiale ist einsturzgefährdet

So wurde laut Angaben der Polizei ein Gerät im Vorraum eines Geldinstituts in Gadenstedt (Landkreis Peine) gesprengt. Es sei ein so großer Schaden entstanden, dass die Feuerwehr das Gebäude als einsturzgefährdet einstufte.

Gegen 2:25 Uhr hatte eine Frau drei Personen vor der Bank im Ortsteil von Ilsede beobachtet. Kurz darauf habe es zwei Detonationen gegeben. Die Täter seien daraufhin mit einem dunkle, hochmotorisierten Auto in Richtung der A2 geflohen. Das Nummernschild des Wagens sei zuvor gestohlen worden.

Geldautomatensprengung in Gadenstedt: Feuerwehrmann verletzt

Bei den Löscharbeiten am Gebäude wurde ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr verletzt. Mit einer Rauchgasvergiftung sei die Person noch vor Ort in einem Rettungswagen behandelt worden. Die drei Männer indes flüchtete nach Polizeiangaben ohne Geldbeute. In diesem Monat waren bereits Geldautomaten im Landkreis Verden und im Landkreis Hildesheim gesprengt worden. Bereits im Juni gab es eine Reihe von ähnlichen Taten an unterschiedlichen Orten in Niedersachsen.

Weitere Blaulichtmeldungen: Mann stirbt nach Herzanfall auf der A1 – Unbekannte schießen auf Haus in Bremen

Auf der A1 bei Bremen ist es am Sonntagnachmittag, 24. Juli 2022, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Ein 85-jähriger Autofahrer erlitt während der Fahrt einen Herzanfall erlitten und hatte deshalb eine Vollbremsung gemacht. Ein 29-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist auf das abrupt stoppende Auto aufgefahren.

In der Nacht von Samstag, 23. Juli 2022, zu Sonntag haben unbekannte Täter auf ein Wohnhaus in Bremen geschossen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen im Stadtteil Gröpelingen konnten die Beamten vorerst keinen Verdächtigen finden.