Fußgänger stirbt nach Unfall

Autofahrer erfasst Passanten

Osnabrück - Ein Fußgänger ist in Osnabrück von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige hatte zusammen mit einer 40 Jahre alten Frau an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit.