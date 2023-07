Kunden in Cuxhavener Supermarkt verwirrt und verärgert: „Marktkauf ist für mich gestorben“

Von: Lia Stoike

Vor wenigen Wochen eröffnete der Marktkauf Cuxhaven mit einem neuen Konzept. Doch nicht bei allen kommt es gut an.

Niedersachsen – Ein Mann ist verwirrt und genervt zugleich: Schon seit einer ganzen Weile schiebt er mit seinem Einkaufswagen durch die Gänge des Marktkaufs in Cuxhaven, Abschnede. Er schnaubt und verdreht mehrfach die Augen, weil er einige Artikel, die auf seiner Einkaufsliste stehen, nicht auf Anhieb findet. Hilfesuchend schaut er sich um, aber kein Mitarbeiter ist zur Stelle, um ihn weiterzuhelfen. Der Cuxhavener ist nur einer von vielen Kunden, die dieser Tage ratlos sind.

Ratlose Gesichter im Marktkauf – Kunden in Cuxhavener Supermarkt finden Produkte nicht

Grund für dieses Bild, das sich während eines Ortsbesuchs unserer Redaktion gezeigt hat, ist eine neue Anordnung der Regale im Marktkauf. Seit Ostern dieses Jahres wurde der Supermarkt umgebaut. Ende Juni öffnete er dann seine Türen für die Kunden. Grundsätzlich verfügt er über ein umfangreiches Konzept: Neben einer großen Bio-Ecke, gibt es auch eine Sushi-Bar sowie diverse regionale Produkte. Wäre da nicht die Tatsache, dass kaum etwas ist, wie es vorher war.



Ende Juni eröffnete der Marktkauf in Cuxhaven mit einem neuen Konzept.

Während sich darüber viele Kunden freuen und das Konzept loben, sind ebenso viele verärgert. Ihrem Frust lassen sie in den sozialen Medien freien Lauf. „Schrecklich“, schreibt ein Cuxhavener auf Facebook. Ein Standardeinkauf dauere jetzt „einfach mal doppelt so lange, weil man nichts mehr findet“. Andere pflichten ihm bei. „Es stresst einfach immer nur und kaufe entgegen der prognostizierten Planung sogar weniger als ich wollte“, schildert ein anderer. „Ich passe einfach nicht in dieses System.“

Kunde vermisst Lieblingsartikel im Marktkauf Cuxhaven: „Marktkauf ist für mich gestorben“

Die neue Anordnung ist allerdings nicht das einzige Ärgernis. Auch die Produktauswahl gerät in die Kritik. „Marktkauf ist für mich gestorben“, schreibt ein Cuxhavener. Durch die Übernahme des neuen Betreibers Tobias Holling sei vieles verloren gegangen. Der Schwerpunkt sei offensichtlich ein anderer „Das hat zur Folge, dass andere Bereiche minimiert wurden.“ Er vermisse die Media-Abteilung. Dort gab es eine große Auswahl an Blu-Rays oder DvDs. Diese sei „derart klein geworden, dass es mich nicht mehr reizt, da zu stöbern“, so der Cuxhavener. „Ganz fetter Minuspunkt“, findet er, obwohl sich nur wenige Meter entfernt vom Marktkauf ein Elektrofachhandel befindet.

„Kein einzelnes Gemüse mehr“ – Neues Angebot im Marktkauf Cuxhaven verstimmt Kunden

„Toll, kein einzelnes Gemüse mehr“, schreibt ein anderer. Peperoni oder Gemüsezwiebeln gebe es jetzt nur noch als Set. Teilweise seien die Produkte vergammelt. Zudem sei alles aufgrund der Produktauswahl „gleich teurer“. Zu Zeiten der Inflation für viele mit knappen Geldbeutel eine bittere Pille. „Ne, muss nicht sein, schade“, findet er. Helene Dahlke, EDEKA-Sprecherin, bestätigt gegenüber kreiszeitung.de: „Im Rahmen der Privatisierung wurden umfangreiche Modernisierungsarbeiten im MARKTKAUF Cuxhaven vorgenommen.“ Dabei sei auch das Sortiment angepasst worden und der Markt neu ausgerichtet. Damit sich Kunden besser zurechtfinden, liege ein Marktplan am Eingang aus.



Nach Beobachtungen unserer Reporterin sind auch genügen Mitarbeiter vor Ort, die bei Fragen weiterhelfen. Früher oder später werden sich die Kunden wahrscheinlich an die neue Situation gewöhnen müssen. Seitdem der Real-Markt in der Cuxhavener Innenstadt sowie der Netto Markendiscount in Döse geschlossen hat, dünnen sich die hiesigen Einkaufsmöglichkeiten aus.