Gefahr in Niedersachsen: Wetter-Experten warnen vor schweren Sturmböen

Von: Elias Bartl, Niklas Hecht

Sturmflut-Warnung für Norddeutschland: Ein Tief über der südlichen Ostsee führt zu gefährlichem Wetter in Niedersachsen und Hochwasser an der Küste.

Update vom Montag, 7. August, 19:15 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Sturmwarnung für die Nordseeküste am Montagabend konkretisiert. Demnach erwarten Niedersachsen und Hamburg Winde mit einer Geschwindigkeit von mehr als 89 Kilometern in der Stunde. Schwere Sturmböen erreichen laut DWD am Montag damit die Windstärke 10.

Während an der ostfriesischen Küste und an der Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Werte von bis zum 88 Kilometern oder Stärke 9 erreicht werden, rechnen die Wetter-Experten des DWD anderenorts in Niedersachsen vereinzelt mit der Windstärke 10. Das entspricht Geschwindigkeiten zwischen 89 und 102 Kilometern pro Stunde. An der Elbmündung, im Seegebiet Helgoland und an der nordfriesische Küste könne diese Windstärke erreicht werden, lauten die Vorhersagen.

Eine Sturmflut trifft am Montag auf die Nordseeküste, unter anderem in Cuxhaven stürmt es gewaltig. © Nord-West-Media TV

Abseits der Böen werden auch dauerhafte Winde der Stärke 7 bis 8 erreicht, das entspricht Geschwindigkeiten von bis zu 74 Kilometern in der Stunde. Auch da herrscht Gefahr durch herunterfallende Gegenstände wie Zweige und Äste. Winde der Stärke 10 haben zudem die Kraft, Bäume zu entwurzeln.

Böen und stetige Winde können auch am Dienstag in Niedersachsen zur Gefahr werden

Auch abseits der Küste warnt der DWD vor schweren Sturmböen – nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Bremen und Hamburg können sie am Montagabend auftreten. Und das ist nur ein Teil der Warnung. Für Dienstag sind für den gesamten Tag weitere Warnungen ausgegeben worden. Sie gelten für die Zeit zwischen 8 und 20 Uhr.

Update vom Montag, 7. August 2023, 16.45 Uhr: An der Nordseeküste kommt es am Montag zu einer Sturmflut, die auch Hamburg und Bremen erreichen soll. Hochwasser wird aller Voraussicht dazu führen, dass unter anderem Teile Hamburgs unter Wasser stehen werden. Unter anderem wurden in der Stadt an der Elbe durch den Sturm zudem Bäume umgerissen und Dächer beschädigt.

Am Montag wird in Niedersachsen, Bremen und Hamburg eine Flut erwartet, die das mittlere Hochwasser – also den durchschnittlichen Wasserstand während Hochwasserphasen, der über einen längeren Zeitraum gemessen wird – um ein bis eineinhalb Meter übersteigt.

Update vom Montag, 7. August 2023: Es werden einzelne Gewitter von Nordwesten her erwartet, begleitet von Starkregen mit Mengen von etwa 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Zudem sind Windböen bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h möglich. Auch ungewittriger Starkregen kann auftreten.

Der Wind wird verbreitet sein und mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h (entspricht der Stärke 7 bis 8 auf der Beaufort-Skala) wehen, und zwar aus nordwestlicher Richtung. In Küstennähe sind zusätzlich Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h (entspricht der Stärke 9 auf der Beaufort-Skala) möglich. Für das Binnenland ist eine allmähliche Abschwächung des Windes in der Nacht zum Dienstag zu erwarten.

Update vom Sonntag, 6. August 2023: Ein Tiefdruckgebiet über Belgien bewegt sich in Richtung Niedersachsen und füllt sich dort auf. Dadurch gelangt feuchte Meeresluft in die Region. Gleichzeitig zieht ein weiteres Tief über der Slowakei Richtung südliche Ostsee und sorgt am Montag für Sturm in Norddeutschland.

Gewitter und Starkregen in Bremen und Niedersachsen

Am heutigen Tag sind im Süden des Landes vom Mittag bis zum Abend einige langsam ziehende Gewitter zu erwarten. Diese können örtlich mit Starkregen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Windböen von bis zu 60 km/h (Bft 7) einhergehen. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für heftigen Starkregen von über 25 Liter pro Quadratmeter. Im Norden ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter eher gering.

In der Nacht zum Montag ist an der Nord- und Ostsee mit einem deutlich zunehmenden Nordwestwind zu rechnen. Am Montag tagsüber sind stürmische Böen oder Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten.

Erstmeldung vom Samstag, 5. August 2023: Bremen – Es wird ungemütlich in Bremen und Niedersachsen. Das jedenfalls ist aus einer aktuellen Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herauszulesen. Am Samstag (5. August) sind starke Gewitter in der Region möglich. Im Zweifel könnte es dabei auch zu überschwemmten Straßen oder vollgelaufenen Kellern kommen.

Generell warnt der DWD für Niedersachsen vor einzelnen Gewittern mit stürmischen Böen (Windstärke 7-8). Lokal können auch Unwetter auftreten. In der Nacht klingen die Gewitter dann ab.

Es gewittert in Niedersachsen. (Symbolbild) © Rene Traut/Imago

Die Experten aus Offenbach unterteilen Gewitter in vier Kategorien.

Warnstufe 1 Gewitter Warnstufe 2 Starkes Gewitter Warnstufe 3 Schweres Gewitter Warnstufe 4 Extremes Gewitter

„Gewitter“ zeichnen sich - wenig überraschend - aus durch elektrische Entladungen, also Blitz und damit einhergehenden Donner. Auch Windböen können auftreten. Bei Warnstufe 2 kommen teils schwere Sturmböen, Starkregen oder Hagel dazu. „Schweres Gewitter“ zeichnet sich darüber hinaus durch orkanartige Böen, gegebenenfalls mit Tornadogefahr, heftigen Starkregen und Hagelgefahr aus. Warnstufe 4 fällt noch einmal extremer aus. Hier können Gewitter mit „extrem heftigem“ Starkregen oder „extremem“ Wind einhergehen.

Für Niedersachsen und Bremen gilt aktuell die Wetterwarnung der Stufe 2. Mit Blick auf Gewitter im Allgemeinen warnt der DWD: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Gewitter in Niedersachsen: Welche Kreise sind betroffen?

Die aktuelle Wetterwarnung vor Gewittern für Niedersachsen umfasst folgende Kreise:

Aktuelle Warnungen:

Kreis Nienburg (Weser)

Kreis Verden

Kreis Diepholz

Kreis und Stadt Osnabrück

Kreis Vechta

Kreis und Stadt Oldenburg

Kreis Wesermarsch - Binnenland

Hansestadt Bremen

Kreis Cloppenburg

Kreis Emsland

Kreis Leer

Kreis Aurich - Binnenland

Kreis Aurich - Küste

Stadt Emden

Die aktuelle Wetterwarnung für Niedersachsen gilt zunächst bis 20 Uhr. Dies kann von den Experten in Offenbach jedoch jederzeit angepasst – im Zweifel auch verlängert – werden.

Der DWD wurde 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Unter anderem gehört die meteorologische Sicherung der Luft- und Seeschifffahrt und das Warnen vor meteorologischen Ereignissen, „die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können“, zu seinen Aufgaben. So auch im aktuellen Fall in Niedersachsen (nhe)