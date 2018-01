Fünf Kinder in Algerien festgehalten - Prozess gegen Vater

Hannover - Weil er seine fünf Söhne und Töchter unrechtmäßig nach Algerien verschleppt haben soll, muss sich ein Vater bald wegen Kindesentziehung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Die Mutter besitze das alleinige Sorgerecht für die drei Mädchen und zwei Jungen, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Dem 46-Jährigen wird vorgeworfen, seit August 2016 in Algerien die Pässe der zwischen 2001 und 2011 geborenen Kinder versteckt gehalten und so ihre Ausreise unmöglich gemacht zu haben. Bei einem Besuch der Frau soll der Deutsch-Algerier ihr im Streit mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Bei einem zweiten Besuch soll er die Mutter bedroht und ihr den Hals zugedrückt haben, so dass sie keine Luft mehr bekam. In beiden Fällen kamen ihr laut Anklage ihre Kinder zur Hilfe.

Die Frau sei Italienerin und lebe in Hannover, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Der 46-Jährige sitze hier in Untersuchungshaft. Unter welchen Umständen der Mann festgenommen wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Prozess gegen ihn soll am 22. Januar beginnen. Zu dem Termin ist auch die Mutter der fünf Kinder als Zeugin geladen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-tmn