Tödliche Kollision auf B75: Skoda-Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 75 in Buchholz (Landkreis Harburg) ist ein 89 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Er geriet in den Gegenverkehr.

Buchholz - Gegen 13.35 Uhr war der 89 Jahre alte Skoda-Fahrer aus Hamburg mit seiner Frau auf der Bundesstraße 75 in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich fuhr der Skoda in Schlangenlinien über die Fahrbahn, kam nach links über die Mittellinie und geriet in den Gegenverkehr, berichten Zeugen des Unfalls bei Buchholz.

Im Gegenverkehr prallte der Skoda frontal mit einem Hyundai zusammen, in dem zwei Frauen saßen. Der Hyundai überschlug sich auf der B75 und blieb auf dem Dach liegen. Im Anschluss kollidierte der Skoda frontal mit einem dahinterfahrenden Opel einer weiteren Frau, berichtet die Polizei.

Vier Schwerverletzte bei Unfall in Buchholz

Bei dem Unfall in Buchholz sind die vier beteiligten Frauen aus den drei Autos schwer verletzt worden und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugen befreit werden. Für den 89 Jahre alten Skoda-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, der Mann starb noch an der Unfallstelle auf der B75. Die Ermittler vermuten, dass ein medizinischer Notfall zum Kontrollverlust des Fahrers führte. Die Ermittlungen dauern am Dienstagabend an.

Zur Versorgung der vier schwer verletzten Frauen sind zwei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und Notärzte zur Unfallstelle bei Buchholz alarmiert worden. Die Verletzten sind in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht worden. Die Bundesstraße 75 ist für die Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden gesperrt worden.