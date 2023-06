Friedensdemo vor Fliegerhorst Wunstorf – Hunderte gegen „Air Defender 23“

Von: Elias Bartl

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Flugplatz Wunstorf. © Nord-West-Media

Mehrere Hundert Demonstranten versammelten sich am Samstagvormittag vor dem Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover, um gegen die Nato-Übung „Air Defender“ zu protestieren.

Wunstorf – Mehrere Gruppierungen riefen am Samstagmittag symbolisch um 5 vor 12 zu einer Kundgebung vor dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen auf. Die Demonstrierenden protestierten gegen die bevorstehende Nato-Übung „Air Defender“, die am kommenden Montag beginnen wird. Es handelt sich dabei um die größte Übung von Luftstreitkräften in der Geschichte der Nato, an der 10.000 Teilnehmer aus 25 Nationen teilnehmen werden. Unter der Führung der deutschen Luftwaffe werden Testszenarien im europäischen Luftraum durchgeführt. Es besteht die Befürchtung von Einschränkungen im zivilen Luftverkehr. Der Fliegerhorst Wunstorf spielt bei diesem Manöver eine zentrale Rolle in Norddeutschland.

Die heutigen Proteste drücken die Besorgnis über eine Eskalation des Ukraine-Krieges aus. Es nehmen auch Nato-kritische Bündnisse an der Kundgebung teil. Teile solcher Gruppierungen versuchten in der Vergangenheit, mit der Kritik am westlichen Militärbündnis den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu legitimieren.

Symbolische Kundgebung gegen Nato-Übung „Air Defender“ am Fliegerhorst Wunstorf

Einige der Demonstrationsteilnehmer äußerten sich gegenüber Reportern mit ganz unterschiedlichen Bedenken: „Ich bin Pazifist und überzeugt, dass Waffen keine Konflikte lösen können“, hieß es von einem waffenfeindlichen Pazifisten, dem ein anderer zustimmt: „Wir sollten unser Gehirn einschalten, statt Waffen zu benutzen.“

Manche Kritiker bemängeln den enormen Fokus des Themas: Während ein Demonstrant unterstrich, dass das Geld eigentlich „für ganz andere Dinge“ gebraucht würde, hatte ein anderer den Klimaschutz im Sinn: „Bei der Übung kommt mir in den Sinn, dass die Flieger die größten Klimakiller sind.“ Wieder andere trieben Unverständnis und Angst um: Zitate wie „Die Menschheit hat in Jahrtausenden nichts gelernt“ und „Ich habe Angst, dass der Krieg in Europa eskaliert“ fielen im Teilnehmerfeld der Demonstration.

Die Kundgebung dient als Plattform, um diese Sorgen und Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Frieden und Dialog stehen im Mittelpunkt der Forderungen der Demonstranten, die sich eine friedliche und freiheitliche Welt wünschen.