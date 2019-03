„Fridays for Future“: In Niedersachsen und Bremen wird auch demonstriert

Protest für mehr Klimaschutz

+ © dpa In mehr als 100 Ländern wird am Freitag für besseren Klimaschutz demonstriert. © dpa

„Fridays for Future“ ist zu einer weltweiten Protestbewegung von Schülern und anderen Klimaschützern geworden. An diesem Freitag gehen wieder in Bremen und verschiedenen Städten in Niedersachsen Klimaschützer auf die Straße.