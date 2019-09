Tonne gibt Schulen grünes Licht für Klimastreik

Für die Teilnahme am Klimastreik der Fridays-For-Future-Bewegung hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne den Schulen grünes Licht gegeben.

Celle - Für einzelne Schülerinnen und Schüler gelte am Freitag zwar unverändert die Schulpflicht, stellte Tonne am Mittwoch klar. Allerdings hätten Schulen die Möglichkeit, die Klimaproblematik zu thematisieren.

Dies könne im Unterricht, in Form von Projekttagen aber auch über eine Teilnahme der Schulen an Demonstrationen am Freitag geschehen. Die Regelung der Aufsichtspflicht müssten die Schulen in dem Fall vor Ort klären und den Eltern mitteilen.

dpa

