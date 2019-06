Ab ins kühle Nass: Diese Freibäder und Badeseen gibt‘s in der Region

Die Freibadsaison 2019 hat unlängst begonnen und nun passen auch die Temperaturen. Wenn ihr nicht wisst wohin, ist diese Übersicht von Badeseen und Freibädern der Region hilfreich.

Landkreis Diepholz: 13 Freibäder, sechs Badeseen

Landkreis Verden: drei Freibäder, vier Badeseen

Landkreis Nienburg: zwei Freibäder, zwei Badeseen

Landkreis Oldenburg: vier Freibäder, drei Badeseen

Landkreis Rotenburg: sechs Freibäder, zwei Badeseen

Kaum knacken die Temperaturen die 25-Grad-Marke, denken die meisten Menschen an Abkühlung. Rein ins kühle Nass heißt es bei vielen Freibädern spätestens ab Pfingsten. Viele haben aber auch schon früher geöffnet. Und der Ausflug zum Badesee um die Ecke ist sowieso ganzjährig machbar.

Damit ihr aber nicht vor verschlossenen Türen steht und euch einen Überblick über das Bade-Angebot machen könnt, haben wir euch eine Übersicht der Freibäder und Badestellen zusammengestellt:

Freibäder und Badeseen im Landkreis Diepholz

Samtgemeinde Barnstorf

Freibad Hunteholz, Friedrich-Plate-Straße 12, 49406 Barnstorf Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6.30 bis 20 Uhr, am Wochenende und feiertags von 8 bis 20 Uhr.

Stadt Bassum

Naturbad Bassum, Stift 7, 27211 Bassum

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr

+ Bassum bietet seinen Gästen ein Naturbad. © Julia Kreykenbohm

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Freibäder:

Wiehe-Bad Bru.-Vilsen, Am Bürgerpark 18, 27305 Bruchhausen-Vilsen

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 13 bis 21 Uhr; Sa und So von 10 bis 19 Uhr; Ferienzeit: täglich ab 10 Uhr geöffnet

Freibad Schwarme, Mühlenweg 14, 27327 Schwarme

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 15 bis 20 Uhr; Sa und So von 10 bis 19 Uhr

Badeseen:

Badestelle „Kellerberg“ für Gäste des Campingplatzes Kellerberg in Asendorf

Stadt Diepholz

Freibad Müntepark, Postdamm 9, 49356 Diepholz

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6 bis 20 Uhr, am Wochenende und feiertags von 7.30 bis 19 Uhr.

Gemeinde Hüde

Freibäder:

Freizeitbad Dümmer, Im Dorfe 19, 49448 Hüde

Öffnungszeiten: Di und Do von 8 bis 20 Uhr; Mi und Fr von 8 bis 21 Uhr; Sa und So von 8 bis 18 Uhr

Badeseen:

Badestelle am Dümmer See

Wasserqualität: ausgezeichnet

Samtgemeinde Kirchdorf

Naturfreibad Kirchdorf, Steyerberger Straße 30, 27245 Kirchdorf Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr

Freibad Barenburg, Furthweg 2, 27245 Barenburg Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr

+ Im Freibad Barenburg gibt es eine rund 86 Meter lange Wasserriesenrutsche. © Sylvia Wendt

Samtgemeinde Siedenburg

Freibad Siedenburg, Sportstraße 1, 27254 Siedenburg

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6 bis 8 Uhr Frühschwimmen; Mo bis Sa von 13 bis 20 Uhr; So von 10 bis 20 Uhr

Stadt Sulingen

Freibäder:

Freizeitbad Sulingen, Promenadenweg 4, 27232 Sulingen Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6 bis 20 Uhr; Sa von 7 bis 20 Uhr; So von 8 bis 20 Uhr

Badeseen:

Sulinger Stadtsee

Wasserqualität: gut

Gemeinde Stuhr

Badesee „Silbersee“

Wasserqualität: ausgezeichnet

Der Badesee „Steller See“ glänzt mit einem Strandbereich, Wasserrutschen und einer Badeinsel.

Wasserqualität: ausgezeichnet

Stadt Syke

Freibad Syke, Herrlichkeit 63a, 28857 Syke

Öffnungszeiten: Schulzeit: Mo bis Fr von 14 bis 19 Uhr, Sa und So von 11 bis 19 Uhr; Ferienzeit: Mo bis So von 11 bis 19 Uhr

Stadt Twistringen

Schwimmpark Twistringen, Jahnstraße, 27239 Twistringen Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6.30 bis 20.30 Uhr; Sa von 7.30 bis 19 Uhr, So von 8.30 bis 19 Uhr

+ Spiel und Spaß im Twistringer Schwimmpark. Die beheizten Becken haben mindestens eine Wassertemperatur von 23 Grad. © Privat

Gemeinde Wagenfeld

Hallen-Freibad Wagenfeld, Schulstraße 12-14, 49419 Wagenfeld Öffnungszeiten: Mo von 14 bis 21 Uhr; Di, Do und Fr von 6 bis 21 Uhr; Mi von 6 bis 22 Uhr; Sa von 7 bis 19 Uhr; So von 8 bis 19 Uhr

Gemeinde Weyhe

Freibäder:

Freibad Weyhe, Am Neddernfeld 60, 28844 Weyhe

Öffnungszeiten: täglich (außer Mittwoch) von 8 bis 20 Uhr, Mi von 9 bis 20 Uhr

Badeseen:

Badestelle „Alte Weser“ in Dreye

Wasserqualität: ausgezeichnet

+ Poolparty im Freibad Weyhe. © Jantje Ehlers

Freibäder und Badeseen im Landkreis Verden

Freibäder:

Stadt Achim

Achimer Freibad, Am Freibad, 28832 Achim

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr

Gemeinde Langwedel

Burgbad Langwedel, Burgweg 4, 27299 Langwedel

Öffnungszeiten: Schulzeit: Mo bis Fr von 14 bis 21 Uhr, Sa und So von 10 bis 21 Uhr; Ferienzeit: täglich von 10 bis 21 Uhr

Stadt Verden

Verwell, Saumurplatz, 27283 Verden

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6.30 bis 20 Uhr, Sa und So von 8 bis 19 Uhr

+ Das Verdener Verwell hat eine eigene Sprunganlage. Bei Höhen von drei, fünf, siebeneinhalb und zehn Metern ist für Jeden was dabei. © Lisa Hustedt

Badeseen:

Gemeinde Blender

Blender See: Die Badestelle ist über die Straße „Mühlenwiese“ erreichbar

Wasserqualität: gut

Gemeinde Dörverden

Stedeberger See (Landwehrsee), Zum Harnisch 7 (beim Campingplatz), 27313 Dörverden

Wasserqualität: ausgezeichnet

Gemeinde Ottersberg

Otterstedter See (Pastorensee): Das Baden ist am östlichen Ufer erlaubt

Wasserqualität: gut

Gemeinde Oyten

Oyter See in der Nähe der A1, direkt am Campingplatz

Wasserqualität: ausgezeichnet

Freibäder und Badeseen im Landkreis Nienburg

Samtgemeinde Grafschaft Hoya

Freibäder:

Freizeitbad Hoya, Rudolf-Harbig-Straße 4, 27318 Hoya

Öffnungszeiten: Mo, Do und Fr von 7 bis 21 Uhr; Di, Mi, Sa und So von 9 bis 21 Uhr

Badeseen:

Der Alveser See zwischen Eitzendorf und Alvese

Wasserqualität: ausgezeichnet

Stadt Nienburg

Freibäder:

Freibad am Dobben, Dobben 27, 31582 Nienburg

Öffnungszeiten: Di bis Fr von 8 bis 19 Uhr, Sa und So von 9 bis 19 Uhr

Badeseen:

Die Rolle, westlich der Stadt in einem Naturschutzgebiet

Wasserqualität: ausgezeichnet

+ Im Holtorfer Freibad gibt es einen 10-Meter-Turm. © Bernd Andermann

Freibäder und Badeseen im Landkreis Oldenburg

Gemeinde Ganderkesee

Freibäder:

Freibad Ganderkesee, Heideweg 2, 27777 Ganderkesee

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6 bis 20 Uhr, Sa und So von 7 bis 20 Uhr

Badeseen:

Falkensteinsee, Falkensteinsee 1, 27777 Ganderkesee-Falkenburg

Wasserqualität: ausgezeichnet

Sielingsee (Hohenbökener See) nahe der Stedinger Straße (B212)

Wasserqualität: ausgezeichnet

Samtgemeinde Harpstedt

Rosenfreibad Harpstedt, Tielingskamp 3, 27243 Harpstedt

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6.30 Uhr bis 20 Uhr, Sa und So von 10 bis 19 Uhr

Gemeinde Hude

Freibäder:

Naturbad Hude, Linteler Straße 1, 27798 Hude

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 11 bis 20.30 Uhr, Sa und So von 10 bis 19 Uhr

Badeseen:

Sandersfelder See, Sandersfelder Weg, 27798 Hude

Wasserqualität: k. A.

Stadt Wildeshausen

Krandelbad Wildeshausen, Am Krandel 15, 27793 Wildeshausen

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6.30 bis 20 Uhr, Sa und So von 9 bis 18 Uhr

+ Krandelbad: Wer traut sich noch eine Arschbombe aus fünf Meter Höhe zu machen? © Ove Bornholt

Freibäder und Badeseen im Landkreis Rotenburg

Gemeinde Gnarrenburg

Waldbad Gnarrenburg, Hermann-Lamprecht-Straße 71e, 27442 Gnarrenburg

Öffnungszeiten: Schulzeit: Mo bis Fr von 13 bis 20 Uhr, Sa und So von 10 bis 20 Uhr; Ferienzeit: täglich von 10 bis 20 Uhr

Stadt Rotenburg

Freibäder:

Ronululu, Nödenstraße 9, 27356 Rotenburg

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 6 bis 20 Uhr, Sa und So von 8 bis 20 Uhr

Badeseen:

Großer Bullensee, Am großen Bullensee, 27356 Rotenburg (etwa sieben Kilometer südlich, inmitten eines Naturschutzgebietes)

Wasserqualität: ausgezeichnet

Weichelsee, Bremer Straße, 27356 Rotenburg

Wasserqualität: ausgezeichnet

Gemeinde Sottrum

Freibad Sottrum, Am Bullenworth 14, 27367 Sottrum

Öffnungszeiten: Vom 16.05. bis 15.09.: Mo und Mi von 8 bis 20 Uhr, Di und Do von 6 bis 20 Uhr, Fr von 9 bis 20 Uhr, Sa und So von 8 bis 19 Uhr; Vom 16.09. bis 30.09.: täglich von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr

Samtgemeinde Tarmstedt

Freibad Kirchtimke, Erlenweg 3, 27412 Kirchtimke

Öffnungszeiten: Schulzeit: Mo bis Fr von 14.30 bis 20 Uhr, Sa von 13 bis 19 Uhr, So von 13 bis 18 Uhr; Ferienzeit: Mo bis Fr von 13 bis 20 Uhr

Ummelbad, Ummelweg 100, 27412 Hepstedt

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 14.30 bis 20 Uhr, Di zusätzlich von 9 bis 11 Uhr, Sa von 11 bis 19 Uhr, So von 11 bis 18 Uhr

Gemeinde Wilstedt

Heidebad Wilstedt, An der Reitbahn 4, 27412 Wilstedt

Öffnungszeiten: Schulzeit: Mo, Di, Mi und Fr von 14.30 bis 20 Uhr, Sa von 11 bis 19 Uhr, So von 11 bis 18 Uhr; Ferienzeit: Mo bis Fr von 11 bis 20 Uhr, Sa von 11 bis 19 Uhr, So von 11 bis 18 Uhr

Bei Angaben der Wasserqualität beziehen wir uns auf die aktuellen Angaben des Badegewässeratlas Niedersachsen.

Haben wir was vergessen? Dann schreibt uns einfach eine Mail an onlineredaktion@kreiszeitung.de