Norderneyer Urlauberin sauer: Frei laufende Hunde verjagen „fröhlich Möwen“ und flößen „Kindern Furcht“ ein

Von: Lia Stoike

An den Stränden von Norderney gibt es strenge Regeln: Hunde dürfen nicht überall hin. Zu oft wird das von Herrchen und Frauchen ignoriert, findet eine Urlauberin.

Norderney – Die Sonne ist kurz davor im Meer zu versinken, der Himmel in sattes Orange getaucht. Der Schnappverschluss einer Hundeleine öffnet sich, kurz darauf saust ein schwarzer Hund über den Strand und wird von einer Staubwolke aus Sand verfolgt. Herrchen und Frauchen laufen gelassen hinterher. Eigentlich ein idyllisches Bild, dass sich unserer Reporterin von kreiszeitung.de bei einem Ortsbesuch am Norderneyer Strand gezeigt hat. Wäre da nicht die Tatsache, dass der Hund gar nicht dort sein dürfte.

Nicht überall erlaubt: Urlauberin ist sauer wegen frei laufenden Hunden am Strand

Nur in bestimmten Bereichen auf der ostfriesischen Insel Norderney ist es erlaubt, Hunde an der Leine mit zum Strand zu nehmen. „Norderney verfügt über drei ausgewiesene Hundestrände“, erklärt Daniela Fresenborg, Pressesprecherin der Norderneyer Touristinformation. An allen anderen Strandabschnitten sei die Mitnahme von Hunden nicht gestattet. „Ferner herrscht eine ganzjährige Leinenpflicht.“ Dass sich daran aber zu viele Urlauber nicht halten, stieß einer Urlauberin kürzlich negativ auf. Sie verfasste einen Beitrag in einer Norderneyer Facebook-Gruppe.

Es ist ein idyllisches Bild am Strand von Norderney: Hund läuft vorneweg und Herrchen hinterher. Doch nicht überall ist das erlaubt. Auch nicht in dem Bereich am Nordstrand, wo diese Urlauber spazieren gehen. © Stoike

„Ich musste leider heute Morgen wieder am Nordstrand erleben, wie mehrere frei laufende Hunde fernab ihrer Halter und Halterinnen ihren ‚Spieltrieb‘ auslebten und fröhlich Möwen von den Buhnen verjagten, Kindern Furcht einflößten.“ Offenbar nicht nur denen, sondern auch Erwachsenen, so die Urlauberin. Diese können schließlich auch Angst vor Hunden haben. „Das muss doch wirklich nicht sein“, findet sie und appelliert an die Besitzer. „Nehmt bitte Eure Hunde an die Leine und benutzt darüber hinaus bitte den Hundestrand.“



Regeln am Strand sind nicht nur auf Norderney ein Thema, über das sich Urlauber ärgern: Erst kürzlich sorgte in Cuxhaven eine Person im Wasser für Furore, weil sie vermeintlich in einer Gefahrenzone badete.

„Für eine Leinenpflicht auf der Insel“: Urlauber teilen Frust über frei laufende Hund am Norderneyer Strand

Viele Urlauber teilen in ihren Kommentaren den Frust der Urlauberin. „An gewisse Regeln hält sich kaum noch jemand“, schreibt eine Frau. „Hundestrände“ seien mittlerweile überall auf Norderney. Zudem nimmt nicht jeder seinen Vierbeiner an die Leine. Das könne gefährlich werden, wenn die Hunde „aggressiv erzogen“ wurden. Sogar Hundebesitzer können die Bedenken nachvollziehen. Eine Urlauberin schreibt: „Dass Menschen Angst vor Hunden haben, sollte einigen Hundebesitzern doch nun wirklich nicht neu sein. Ich bin für eine Leinenpflicht auf der Insel und ein rücksichtsvolles Miteinander.“ Aber wo können sich Hunde auf Norderney austoben?

An diesen Stränden dürfen Hunde auf Norderney an den Strand – allerdings nicht ohne Leine

Wie Pressesprecherin Daniela Fresenborg mitteilt, gibt es einen Hundestrand unter anderem am Ostbad „Weiße Düne“. Vom Strandaufgang, also von der „Weißen Düne“, aus gesehen, liegt dieser rechtsseitig. Außerdem können Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern im westlichen Abschnitt an der Oase den Strand besuchen. Wer nicht so weit laufen oder fahren möchte, kann auch den Hundestrand am Weststrand mit seinem Hund besuchen. Vom Strandaufgang oder auch von der Badehalle aus gesehen, liegt der Hundestrand linksseitig. Zudem gibt es auch eine Hundewiese.

Gut sichtbare Schilder, hier am Westrand von Norderney, klären die Urlauber darüber auf, ob Hunde am Strand erwünscht sind. © Stoike

Die Rasenfläche liegt neben der Schutzhalle am Weststrand. „Auf dieser herrscht keine Leinenpflicht“, erklärt Fresenborg. Weitere Regeln sind auf norderney-infos.de zusammengefasst. Hier heißt es unter anderem, dass Hunde grundsätzlich so gehalten und geführt werden sollen, dass „von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht“. Das bedeutet, Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen. Deshalb solle die in Niedersachsen geltende Leinenpflicht vom 1. März bis 31. Oktober unbedingt eingehalten werden.



„Die Anleinpflicht betrifft alle öffentlich zugängliche Straßen, Plätze, Wege und Kuranlagen, die für Hunde zugelassenen Strände und die sonstigen Freiflächen im Kurbereich.“ Zudem herrsche auch in freier Landschaft zwischen dem 1. April und dem 15. Juli grundsätzlicher Leinenzwang.