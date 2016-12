Fregatte „Sachsen“ kreuzt Weihnachten auf See - Geschenke an Bord

Mit Tannenbaum an Deck

+ © dpa Die Fregatte „Sachsen“ lief am Montag aus Wilhelmshaven aus, um an einem Nato-Einsatz im Mittelmeer teilzunehmen. © dpa

Wilhelmshaven - Weihnachten nicht daheim, sondern auf See - so verbringen viele deutsche Marinesoldaten in diesem Jahr die Festtage. Auch die Fregatte „Sachsen" mit 255 Seeleuten wird über die Weihnachtstage nicht im Hafen liegen, sondern im Mittelmeer kreuzen.

Das Schiff lief am Montag in Wilhelmshaven aus, um als Flaggschiff eines Nato-Verbandes vor der türkischen Küste zu patrouillieren. Die Marineschiffe sollen dort Flüchtlingsboote an die türkischen Behörden melden und mit türkischen und griechischen Stellen sowie mit der europäischen Grenzschutzagentur zusammenarbeiten.

Der Einsatz der „Sachsen“ ist für viereinhalb Monate geplant. „Viele Marinesoldaten sind jetzt Weihnachten und Silvester erstmals fern von zuhause und draußen auf See“, sagte Fregattenkapitän Alexander Gottschalk in Wilhelmshaven.

Großer Weihnachtsbaum an Bord

Dabei braucht die „Sachsen“ nicht auf einen Weihnachtsbaum verzichten, denn ein stattliches Exemplar aus Sachsen steht auf dem Flugdeck der Fregatte bereit. Am Festtag ist ein großes, gemeinsames Essen geplant.

Neben der Fregatte „Sachsen“ sind noch die Korvette „Braunschweig“ aus Warnemünde und das Versorgungsschiff „Main“ aus Kiel im Mittelmeer, insgesamt fast 400 Männer und Frauen.

Wenn keine besonderen Situationen anstehen, hat die Besatzung an den Festtagen überwiegend dienstfrei. Die Seeleute haben Geschenke ihrer Angehörigen mit an Bord genommen, Weihnachtspost an die „Sachsen“ kann zudem noch rechtzeitig vor dem Fest an einen Hafen in Griechenland geschickt werden.

dpa