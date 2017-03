Norddeich- Auf einem Damm an der Nordsee in Norddeich hat ein Passant am Montag eine Frauenleiche entdeckt.

Die Rettungskräfte konnten am Fundort am Osthafen nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei mitteilte. Warum die Frau dort lag, war zunächst unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gab es am Montagabend nicht.

dpa

