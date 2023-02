Frauen und Kinder bei Frontal-Crash in Niedersachsen verletzt

Von: Johannes Nuß

Bei einem Verkehrsunfall in Stade wurden zwei Frauen und zwei Kinder verletzt. © olizeiinspektion Stade

Bei einem Verkehrsunfall bei Stade sind am Samstagnachmittag zwei Frauen und zwei Kinder verletzt worden. Zwei Autos waren ineinander gekracht.

Stade – In der Gemeinde Sauensiek (Landkreis Stade) in Niedersachsen sind am Freitagnachmittag, 10. Februar 2023, bei einem Verkehrsunfall vier Personen verletzt worden. Wie Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, war die 43-jährige Sauensieker Fahrerin eines Fiat-Punto mit ihrem Auto aus dem Ortsteil Wiegersen kommend in Richtung Revenahe unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Passat einer 44-jährigen Fahrerin, die ebenfalls aus Sauensiek kommt. Couragierte Autofahrer, die auf der Strecke unterwegs waren, hielten sofort an. Die beiden Fahrerinnen sowie die beiden 9- und 11-jährigen Mädchen, die mit ihrer Mutter im Auto unterwegs waren, wurden aus den Autos geholt und Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte geleistet.

Vier Rettungswagenbesatzungen aus Buxtehude, Horneburg, Bargstedt und Sittensen sowie die beiden Notärzte aus Buxtehude und Zeven kümmerten sich um die Verletzten. Sie wurden anschließend mit leichten Verletzungen in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Straße musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (jon)