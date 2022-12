Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Cloppenburg

Von: Bona Hyun

Bei einem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Cloppenburg ist am Donnerstag eine Frau gestorben. © David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Ein Brand richtete große Schäden bei einem Wohnhaus an. Eine Bewohnerin wurde zunächst vermisst. Einsatzkräfte fanden sie schließlich tot auf.

Saterland – Bei einem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Cloppenburg ist am Donnerstag eine Frau gestorben. Das Einfamilienhaus in Saterland stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Das teilte die Polizei am 22. Dezember 2022, dem Abend des Vorfalls, mit. Eine zunächst vermisste 69 Jahre alte Hausbewohnerin wurde den Angaben nach schließlich tot geborgen.

Wohnhausbrand in Cloppenburg: Vermisste Frau kann nur tot geborgen werden

Die Brandursache war demnach am Abend noch unklar. Die Beamten gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Das Haus ist laut Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

Es ist nicht der erste Brand, der in Cloppenburg ausbrach. Jugendliche zündelten aus Spaß und versetzten ein ganzes Gebäude in Flammen. Die Jugendlichen wurden für den Großbrand in Cloppenburg ein Wochenende lang in der Jugendstrafanstalt unter Betreuung gestellt. Bei einem Brand in Cloppenburg sind tausende Tiere verendet. Der Putenstall stand bereits lichterloh in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.