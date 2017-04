57-Jähriger schlägt auf Ex-Freundin ein

Spetzerfehn - Eine Frau ist von ihrem ehemaligen Lebensgefährten im Kreis Aurich schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 57-Jährige nach der Trennung noch Sachen aus dem Haus des gleichaltrigen Ex-Freundes holen.

In einem lautstarken Streit schlug und trat der Mann plötzlich auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein und verletzte sie dabei schwer. Warum die Auseinandersetzung eskalierte, war zunächst unklar.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah der Angriff bereits am Freitagmittag in Spetzerfehn. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

dpa

