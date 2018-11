Hannover - Bei einem Wohnungsbrand im hannoverschen Bezirk Wülfel ist eine 77-jährige Frau ums Leben gekommen.

Das Feuer sei am späten Dienstagabend im Wohnzimmer der Wohnung in der Mathastraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte versuchten zwar noch, die bewusstlose Mieterin im Rettungswagen wiederzubeleben. Sie starb jedoch an ihren Verletzungen. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.

dpa

