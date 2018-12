Hinweise im Vermisstenfall Katrin Konert nach Fernsehsendung

Ein Mann betritt die mobile Polizeiwache in Bergen an der Dumme.

Frankfurt/Lüneburg - Im Vermisstenfall Katrin Konert hat die Polizei eine Reihe von Zuschauerhinweisen erhalten, nachdem das Verschwinden im ARD-„Kriminalreport“ behandelt wurde.

„Wir haben sechs neue Hinweise bekommen, drei per Telefon und drei über das anonyme Hinweissystem BKMS", sagte Kai Richter von der zuständigen Polizeiinspektion Lüneburg am Dienstag. „Wir gehen jetzt diesen Spuren nach." Der Fall war am Vorabend Thema der Sendung.

Die damals 15 Jahre alte Katrin Konert verschwand am 1. Januar 2001 in Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg), seitdem fehlt jede Spur von ihr. Die Polizei kündigte im vergangenen Oktober einen Neustart der Ermittlungen an. Eine von Profilern beratene Ermittlungsgruppe mit acht Beamten wurde eingerichtet, die Belohnung auf 10.000 Euro verdoppelt. Die Polizei startete eine Flugblattaktion und ging von Tür zu Tür. In Bergen wurde vorübergehend sogar eine mobile Wache aufgestellt. Über das Internet können mit dem BKMS-System anonym Hinweise gegeben werden.

dpa