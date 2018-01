Fraktionschefin Guth: Niedersachsen-AfD braucht Neuanfang

Hannover - Nach der Absage des Sonderparteitags der niedersächsischen AfD hat die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Dana Guth, zu einem Neuanfang aufgerufen.

„Es kann hier nicht mehr um Personen gehen, es kann hier nicht mehr um eigene Befindlichkeiten gehen, es geht um unsere Partei und um unseren Landesverband“, sagte Guth am Samstag in Hannover vor etwa 100 Parteimitgliedern. Der eigentlich für Samstag geplante Sonderparteitag war kurzfristig am Donnerstagabend abgesagt worden. Dort sollte über die Abwahl des umstrittenen Landeschefs Paul Hampel entschieden werden.

Parteiinterne Gegner werfen dem ehemaligen Fernsehjournalisten diktatorischen Führungsstil und verletzende persönliche Attacken vor. Die parteiinternen Widersacher Hampels trafen sich trotzdem am Samstag in Hannover-Misburg. Die Absage des Sonderparteitags so kurz vor Beginn sei eine „unglaubliche Unverschämtheit den Mitgliedern gegenüber“, sagte Guth.

Die AfD in Niedersachsen brauche eine Konsolidierung der Verhältnisse und eine ordentliche Organisationsstruktur, um vernünftig arbeiten zu können. Wichtig für den neu zu wählenden Landesvorstand sei, dass es sich um Personen handele, die Einigkeit in der Partei herstellen und den Mitgliedern Rückhalt und Gemeinsamkeit eines Landesverbandes geben. Es müsse aufhören, dass die Partei sich in Lagern gegenseitig aufreibe, sagte Guth.

Hampel begründet Absage mit unsicherer Rechtslage

Hampel hatte die Absage des Sonderparteitags mit einer unsicheren Rechtslage wegen mehrerer Einladungen begründet. Nach Angaben der Polizei hatten sich vor dem ursprünglich geplanten Tagungsort 106 AfD-Mitglieder versammelt und in einiger Entfernung 59 Gegendemonstranten.