Auf Starkregen und Gewitter folgen in Niedersachsen erneut starke Unwetter

Von: Marvin Köhnken

Das Wetter in Niedersachsen kommt nicht zur Ruhe. Vor allem im Süden gilt am Donnerstag erneut eine Sturmwarnung. Aber auch im Norden des Landes gibt es starke Gewitter.

Hannover – Vor allem die Mitte Deutschlands ist am Donnerstag, 3. August, von markantem Wetter geprägt. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorhersage und warnt unter anderem vor stürmischem Wetter in Niedersachsen: Südlich von Hannover wird es besonders ungemütlich. Auch bei Gewittern im Rest des Landes droht Lebensgefahr bei starken Gewittern. Die Temperaturen klettern auf bis zu 21 Grad. Nachts sinken die Werte auf bis zu 13 Grad.

Das aktuelle Sturmtief, das das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch geprägt hat, über der Deutschen Bucht zieht nach Südschweden, beeinflusst laut DWD-Angaben aber weiterhin Niedersachsen und Bremen. Unter anderem strömt kühle bis mäßig-warme Meeresluft in die Region. Für beide Bundesländer rechnen die Wetter-Experten ab dem späten Vormittag und bis zum Abend mit einzelnen Gewittern und Böen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde. Mitunter können im Zuge starker Gewitter auch stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern in der Stunde über das Land ziehen. Dann fällt auch Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Viel Regen – immerhin kein Problem, das nur im Norden existiert: Auch in Bayern führt der Dauerregen mittlerweile zu viel Frust.

Wetter-Warnung in Niedersachsen wegen stürmischen Böen im Süden des Landes

In den südlichen Teilen Niedersachsen beginnt der Donnerstag zeitweise mit Windböen um 55 Kilometern pro Stunde, in exponierten Lagen sowie in Schauer-Nähe rechnen die Experten zudem mit stürmischen Böen um 65 Kilometern pro Stunde. Bis zum Abend kommt es demnach im Süden Niedersachsens verbreitet zu ähnlichen Windböen oder stürmische Böen zwischen 60 und 70 Kilometern pro Stunde, in exponierten Lagen können auch Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde auftreten.

Starkregen prasselte nicht nur bei Harpstedt in Niedersachsen vom Himmel. Für Donnerstag sind erneut viel Regen und Wind angekündigt. © Nord-West-Media TV

Der DWD warnt für den Süden Niedersachsens, das Wetter am Donnerstag nicht zu unterschätzen und vor allem auf herabstürzende Äste und andere Gegenstände zu achten.