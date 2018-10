Förster findet Totenschädel: Gehört er der vermissten Monika Crantz?

Der Förster Oliver Christmann steht an einer Polizeiabsperrung. Christmann hatte einen menschlichen Schädel gefunden. Nun wird die Gerichtsmedizin klären, ob es sich bei den gefundenen Teilen tatsächlich um die Überreste der seit 1999 vermissten Monika Crantz handelt.

Lüneburg - Ein Förster hat in einem Waldstück bei Lüneburg einen Schädel gefunden, der zu der seit fast zwanzig Jahren vermissten Unternehmerin Monika Crantz gehören könnte. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Nach dem Fund eines skelettierten Menschenschädels sowie von Bekleidung Ende September im Dickicht eines Waldstücks östlich des Elbe-Seiten-Kanals im Bereich Bilmer Strauch/Steinhöhe durchsuchte/-kämmte die Polizei in Zusammenarbeit mit Spezialhunden und der Bereitschaftspolizei Lüneburg den betreffenden Waldbereich. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei weitere vermutlich menschliche Knochen, unter anderem einen Beckenknochen, fest.

Zuerst hatte die Lüneburger "Landeszeitung" berichtet (Donnerstag). Die damals 49 Jahre alte Geschäftsfrau aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein wird seit 1999 vermisst.

+ Suchaktion der Bereitschaftspolizei am Elbe-Seiten-Kanal bei Neu Sülbeck. © dpa

Bei einer Suchaktion in der Nähe des Fundorts des Schädels am Mittwoch seien Einsatzkräfte auf zwei weitere Knochen und Teile eines Beckens gestoßen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Nun müsse die Gerichtsmedizin klären, ob es sich bei den gefundenen Teilen tatsächlich um die Überreste von Monika Crantz handelt.

Der Ehemann der Frau, Hartmut Crantz, war 2000 vom Landgericht in Lübeck wegen Mordes aus Habgier zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wenige Tage, nachdem das Gerichtsurteil in einem Revisionsprozess 2003 bestätigt worden war, hatte sich Hartmut Crantz in seiner Zelle das Leben genommen.

In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler auch mögliche Zusammenhänge zu Vermisstenfälle oder auch Tötungsdelikte der letzten Jahrzehnte.

dpa