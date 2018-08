Flugzeugabsturz in Melle: Großvater und Enkelin sterben

Motoraussetzer vermutet

Melle - Dramatisches Ende eines Ausflugs von Großvater und Enkelin am Flugplatz Melle (Landkreis Osnabrück): Beim Absturz eines Leichtflugzeugs starben am Samstagmorgen ein 74-jähriger Pilot und seine 14-jährige Enkelin in dem Wrack.