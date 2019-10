Feuer in Flughafen-Parkhaus setzt rund 65 geparkte Autos in Brand

Am Flughafen Münster/Osnabrück sind in der Nacht auf Dienstag rund 65 Autos bei einem Brand zerstört worden.

Ein Brand in einem Flughafen-Parkhaus hat eine ganze Reihe geparkter Autos zerstört. Der Brand war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen und dauerte bis nach Mitternacht.

Update von 8.30 Uhr: Infolge des Parkhausbrandes am Flughafen Münster/Osnabrück sammeln die Beamten erste Erkenntnisse. Demnach brach das Feuer auf dem Parkdeck im ersten Obergeschoss aus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die beiden von dem Feuer betroffenen Etagen des Parkhauses waren zunächst gesperrt. Alle anderen Parkdecks wurden wieder freigegeben.

Die Feuerwehr hatte den Brandort in der Nacht gegen 3 Uhr verlassen. Die rund 65 betroffenen Autos müssten aus dem Parkhaus abtransportiert werden, da sie nicht mehr fahrtüchtig seien. Etwa 40 Fahrzeuge seien komplett ausgebrannt, 25 weitere seien von dem Feuer beschädigt worden. Auch das Parkhaus selbst wurde demnach in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem platzte Beton ab.

Großbrand am Flughafen Münster/Osnabrück

Originalmeldung vom 15. Oktober 2019: Münster/Osnabrück - Am Flughafen in Münster Osnabrück (FMO) sind am Montag in einem Parkhaus rund 65 Autos in Brand geraten. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Gegen 0.45 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen - rund fünf Stunden nach dem Ausbruch der Flammen.

Die Brandursache sei unklar, das Feuer sei offenbar von einem der Autos ausgegangen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die Feuerwehr war mit rund 260 Einsatzkräften vor Ort, wie es weiter hieß. Bereits bei der Anfahrt der Feuerwehr gab es eine starke Rauchentwicklung, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.

Brand am FMO: Flugbetrieb nicht eingeschränkt

Das mehrgeschossige Parkhaus, in dem die Autos brannten, sei rund 100 Meter vom Flughafenterminal entfernt, hieß es von der Feuerwehr. Das Gebäude sei nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet. Kräfte des Technischen Hilfswerks stützten vorsichtshalber die Betonträger des Parkhauses ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten, müssten die Fahrzeuge geborgen werden.

+ Der Brand ist am Abend ausgebrochen und konnte erste nach Mitternacht gelöscht werden. © dpa/Nord-West-Media TV

Der Flugbetrieb sei durch den Brand nicht beeinträchtigt, sagte Andrés Heinemann, Sprecher des Flughafens. Auch unbeschädigte Autos könnten vorerst nicht aus dem Parkhaus gefahren werden. Reisende können aber davon ausgehen, dass es eine Erstattungsregelung geben werde, sagte der Flughafen-Sprecher.

Lesen Sie auch: Beamte befreien Zwangsprostituierte aus Versteck

Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Sprecher in der Nacht. Am Dienstag sollten bei Tageslicht weitere Untersuchungen erfolgen.

Auch interessant: US-Armee fährt durch Niedersachsen

Der Flughafen Münster liegt in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen. 2018 wurden dort rund eine Million Fluggäste abgefertigt. Es werden innereuropäische Ziele angeflogen.

kom/dpa