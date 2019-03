Frau schmuggelt Goldketten in Pflanzenstängel und Lebensmittelpaste

Eine Frau hatte ein besonderes Versteck für ihre wertvollen Mitbringsel aus Bangkok gefunden. Bei der Zollkontrolle am Flughafen flog es jedoch auch.

Am Montag landete gegen 18.15 Uhr der Flug LH 054 aus Frankfurt am Flughafen Hannover. An Bord der Maschine war auch eine 48-jährige Frau, die von ihrer Reise aus Bangkok zurückkehrte. Das teilt das Hauptzollamt Hannover mit.

Beim Verlassen des Sicherheitsbereichs wurde die 48-Jährige zur Zollkontrolle gebeten. Ihr Gepäck lief durch das Röntgengerät, dabei entdeckten die Zöllner ein raffiniertes Schmuggelversteck: Im Stängel einer Gemüsepflanze war eine Halskette versteckt. Zwei weitere Ketten hatte die Frau in eine zähe Lebensmittelpaste eingearbeitet.

Der Goldschmuck im Wert von rund 1.300 Euro wurde sichergestellt. Gegen die 48-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.