Flüchtlinge brachten keine exotischen Krankheiten nach Niedersachsen

Hannover - In Niedersachsens Flüchtlingsunterkünften sind im vergangenen Jahr weniger meldepflichtige Infektionskrankheiten ausgebrochen als befürchtet. Wegen der beengten Wohnverhältnisse und der gemeinsamen Nutzung von Sanitäranlagen sei in den Einrichtungen das Ansteckungsrisiko erhöht, sagte Dagmar Ziehm vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt der dpa.

Dennoch habe es nur größere Probleme mit Windpocken gegeben. Der Behörde wurden 2016 insgesamt 15 Windpocken-Ausbrüche mit jeweils bis zu 46 Erkrankten aus den Unterkünften gemeldet.

Größere Masern-Ausbrüche hätten dagegen durch Impfungen, schnelle Isolierung der Betroffenen und Hygienevorkehrungen verhindert werden können, sagte Ziehm: "Insgesamt erkrankten in 2016 in Niedersachsen nur zehn Asylsuchende an Masern."

Am häufigsten traten nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Windpocken mit 209 Fällen auf, gefolgt von Tuberkulose (117 Fälle), Influenza (24 Fälle mit Labornachweis), Hepatitis B (17 Fälle) und Rotaviren, Hepatitis A und Masern (jeweils 10 Fälle). "Das Erkrankungsspektrum der Flüchtlinge ähnelt dem der Bevölkerung", betonte die Ärztin. "Es wurden keine exotischen Krankheiten mitgebracht."

Alle Flüchtlinge werden auf Tuberkulose untersucht

Aktuell leben insgesamt 2881 Männer, Frauen und Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Ankunftszentren in Bramsche, Oerbke, Braunschweig, Friedland, Oldenburg und Osnabrück. An allen Standorten werde eine rund um die Uhr besetzte Sanitätsstation betrieben, sagte die Sprecherin des Landesaufnahembehörde Niedersachsen, Hannah Buschmann. "Werktags gibt es feste Sprechzeiten durch medizinisches Fachpersonal. In der Regel halten zusätzlich niedergelassene Allgemeinmediziner an festen Tagen in der Woche Sprechstunden ab."

Bei der Erstaufnahme werden alle Flüchtlinge auf Tuberkulose untersucht, weil diese in den Herkunftsländern wesentlich häufiger als in Deutschland vorkommt. Wird eine ansteckungsfähige Tuberkulose entdeckt, werden die Betroffenen isoliert untergebracht, bis keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Das Ansteckungsrisiko sei weit geringer als zum Beispiel bei Grippe oder Masern, betonte Behördensprecherin Ziehm. Notwendig sei allerdings, dass die Asylsuchenden nach Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen eine Anbindung an das Gesundheitssystem bekommen.

In die Notaufnahme statt zum niedergelassenen Arzt

"Ein Problem ist, dass Flüchtlinge oft in die Notaufnahme der Krankenhäuser gehen statt zu einem niedergelassenen Arzt", sagte Gisela Penteker vom Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen. "Es wäre viel einfacher, wenn die Menschen eine Gesundheitskarte hätten."

Die Stadt Delmenhorst hatte Anfang des Jahres als erste niedersächsische Kommune eine solche Karte eingeführt. Bisher müssen sich Asylsuchende in den ersten 15 Monaten nach ihrer Ankunft in den meisten Gemeinden einen Behandlungsschein holen, bevor sie zum Arzt gehen können.

Penteker zufolge unterstützen viele Ehrenamtliche Flüchtlinge dabei, sich im deutschen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Aufgrund von Zeitdruck und fehlenden Sprachkenntnissen beim Personal könnten Hausarzt-Praxen teilweise Asylsuchenden nicht gerecht werden, sagte die Landärztin aus dem Kreis Stade. Notwendig sei zudem, den Impfstatus der Migranten nicht nur bei der Erstaufnahme, sondern auch beim Arztbesuch zu überprüfen.

