Bombe in Hannover am frühen Morgen entschärft

15.000 Einwohner betroffen

+ © dpa-avis Eine Bombe ist in Hannover am frühen Morgen entschärft worden. © dpa-avis

Hannover - Eine Fliegerbombe in Hannover ist am frühen Freitagmorgen entschärft worden - rund 15.000 Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.