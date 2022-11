Tödlicher Unfall: Frau auf Landstraße von Pkw erfasst

Von: Sebastian Peters

Die Frau wurde von dem roten Pkw erfasst und tödlich verletzt © Andre Lenthe Fotografie

Tödlicher Unfall auf der Steller Chaussee in der Ortschaft Fliegenberg in der Gemeinde Stelle. Ein PKW hat auf der Kreisstraße eine Frau erfasst.

Fliegenberg – Tödlicher Unfall auf Steller Chaussee in Fliegenberg (Landkreis Harburg). Am späten Freitagabend, 25. November 2022, kommt es gegen 23:12 Uhr auf der Kreisstraße bei Hamburg zu einem tödlichen Unfall. Ein 60-jähriger Autofahrer befährt die Kreisstraße bei Nebel und fehlender Straßenbeleuchtung in Richtung Fliegenberg.



Fliegenberg/Stelle: tödlicher Unfalla auf der Steller Chaussee – Frau von PKW erfasst

Auf Höhe des Ortsschildes erfasst der Autofahrer mit seinem Citroën die auf der Straße stehende Frau und schleudert sie mehrere Meter durch die Luft. Erst rund 50 Meter nach dem Aufprall bleib das Fahrzeug stehen. Der 60-jährige Unfallfahrer setzt zwar noch selbst den Notruf ab, muss aber wenig später ebenfalls rettungsdienstlich versorgt werden.

Die 58-jährige Frau verstarb noch vor Ort. Die genauen Unfallgründe werden von der Polizei ermittelt. Die Steller Chaussee wurde für die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten komplett gesperrt.