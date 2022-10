Tierquälerei bei Lidl-Lieferant in Niedersachsen: Tierschützer stellen Anzeige

Von: Johannes Nuß

Zusammengepfercht und überzüchtet sind in einem Maststall in Niedersachsen Hühner qualvoll verendet. Ihr Fleisch wird zu Produkten des Discounters Lidl verarbeitet. © Equalia/Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Tierschützer haben Aufnahmen aus einem Lidl-Hühnermastbetrieb in Niedersachsen veröffentlicht. Auf den Videos und Bildern sind leidende, sterbende und tote Tiere zu sehen.

Haselünne/Neckarsulm – Es sind verstörende Aufnahmen: Tierschützer der „Albert Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“ haben Undercover-Aufnahmen aus einem Hühnermastbetrieb in Haselünne (Landkreis Emsland) in Niedersachsen veröffentlicht. Der Betrieb ist nach Informationen der Tierschützer ein Zulieferer von Lidl. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie Masthühner nicht nur unter ihren Haltungsbedingungen, sondern auch unter den Folgen ihres angezüchteten Extrem-Wachstums leiden.

Fleischskandal in Niedersachsen? Lidl-Lieferant soll Hühner quälen

Die Aufnahmen entstanden bei verdeckten Ermittlungen im Sommer 2022. Die Hühner des Lieferanten werden nach Informationen der Tierschützer unter anderem zu Produkten der Lidl-Eigenmarken „Metzgerfrisch“ und „Grillmeister“ verarbeitet.

Warnung: Die Bilder im Video sind sehr verstörend.

Die Videos zeigen Masthühner, die in vollen und trostlosen Ställen vor sich hinvegetieren und Probleme haben, sich auf den Beinen zu halten. Die Tiere seien auf ein explosionsartiges Wachstum hin gezüchtet, besonders die Brustmuskulatur werde unnatürlich groß, schreiben die Tierschützer in einer Pressemitteilung.

Problem-System Massentierhaltung Sogenannte Masthühner leiden besonders unter den Folgen von Qualzucht, unter Stress in überfüllten Ställen sowie unter brutalen und ineffektiven Betäubungsmethoden vor der Schlachtung. Hühner aus der Mast machen in Deutschland mehr als 80 Prozent der geschlachteten Landtiere aus. Jährlich sind das mehr als 620 Millionen Tiere, die meisten stammen aus konventioneller Massentierhaltung. In Umfragen wünscht sich die Mehrheit der Deutschen regelmäßig bessere Haltungsbedingungen für landwirtschaftlich genutzte Tiere.

Knochen und Organe der Tiere seien damit überlastet, Schmerzen, Deformationen und Organversagen die Folgen, so die Tierschützer der „Albert Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“. All das gehöre zum Alltag der Masthühner. In den Aufnahmen sind kranke, sterbende, tote und verweste Tiere zu sehen.

„Die Mitarbeiter übersehen in den riesigen, vollen Ställen offenbar tote Tiere, die dann zwischen ihren Artgenossen bis zur Verwesung liegen bleiben. Solche skandalösen Zustände sind Normalität in der konventionellen Tierhaltung. Es ist einkalkuliert, dass rund 5 Prozent der Tiere schon vor der Schlachtung sterben. Einen Einblick in das Videomaterial bekommt man auf www.lidl-fleischskandal.de“, so die Tierschützer der „Albert Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“.

Fleischskandal in Niedersachsen: Lidl-Lieferant soll Hühner quälen – so reagiert Lidl auf Vorwürfe der Tierquälerei

Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung, klagt an, Lidl mache sich unglaubwürdig: „Lidls Hühnerfleisch aus ,Stallhaltung Plus‘ kommt von Qualzucht-Hühnern aus trostlosen Massenställen. Das belegen die Recherchen. Stellt Lidl sich das unter Qualität und Tierwohl vor? Wir fordern Lidl auf, Verantwortung zu übernehmen: Setzen Sie die Mindeststandards der europäischen Masthuhn-Initiative für alle Hühner um!“

Europäische Masthuhn-Initiative Die „Albert Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“ hat gemeinsam mit anderen europäischen Tierschutzorganisationen die Europäische Masthuhn-Initiative ins Leben gerufen, um die größten Probleme der Hühnermast anzugehen. 35 Tierschutzorganisationen stehen hinter der Initiative und mehr als 500 Unternehmen weltweit sind bereits an Bord. Die Stiftung und ihre Mitstreiter hatten auch Lidl im Voraus mehrfach kontaktiert. Dort blockte man ernsthafte Gespräche jedoch ab. Lidls Konkurrent Aldi hat sich – wie einst beim Auslisten von Käfigeiern – als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler zu mehr Tierschutz in der Hühnermast verpflichtet. Weitere Unternehmen der Branche sind dem Beispiel gefolgt. Sie werden die Tierschutzkriterien der Masthuhn-Initiative gemeinsam mit ihren Lieferanten umsetzen.

Inzwischen wurde durch eine Partnerorganisation der Albert-Schweitzer-Stiftung Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück gestellt, wie der NDR zu dem Fall berichtet. Zuständig ist allerdings Oldenburg, wohin die Anzeige nun übermittelt wird. Wie es heißt, könnten auf Grundlage der Anzeige auch das Gewerbeaufsichtsamt und das Landesamt für Lebensmittelsicherheit eingreifen. Inzwischen hat Lidl den Betreiber des Hühnermastbetriebs aufgefordert, sich zu äußern. Ebenfalls sei geplant, ein externes Gutachten in Auftrag zu geben, um die Geschehnisse aufzuarbeiten, sagte eine Sprecherin gegenüber dem NDR.

In seinem Statement gegenüber merkur.de betont Lidl , sich seit Jahren für die Weiterentwicklung des Tierwohlstandards einzusetzen und dies weiterhin zu tun. „Wir sehen ausdrücklich auch die Notwendigkeit einer Transformation der Nutztierhaltung.“ Zudem heißt es: „Lidl spricht sich in aller Deutlichkeit gegen Tierquälerei aus.“ Der Discounter nehme jegliche Vorwürfe sehr ernst. Parallel zu der Bitte um Stellungnahme laufen interne Untersuchungen zu den Vorfällen an. „Auf Basis der Ergebnisse dieser Überprüfungen behalten wir uns weitere Schritte vor.“