Flammeninferno: Strohlager mit 100 Ballen geht in Feuer auf

Von: Johannes Nuß

Bei einem Brand in einer Scheune im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht zu Dienstag ein Strohlager vernichtet worden. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Eine mit Stroh gefüllte Scheune ist in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Osnabrück in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

Hasbergen – In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) in Niedersachsen ist in der Nacht zu Dienstag, 18. Oktober 2022, um kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer mit Stroh gefüllten Scheune ausgebrochen. Das Strohlager des Bauernhofs stand gegen Mitternacht in Vollbrand, wie die Polizei Osnabrück am Dienstagmorgen mitteilte.

Flammeninferno: Strohlager im Landkreis Osnabrück mit 100 Ballen geht in Feuer auf

Durch die abgelegene Lage der Scheune und das Eingreifen der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf weitere Gebäude des Bauernhofs über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten auch am Morgen noch an. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.

