Sieben Verletzte nach Geburtstagsfeier

Flachsmeer - Ungebetene Gäste haben in Ostfriesland am Wochenende eine Geburtstagsparty gesprengt. Weit nach Mitternacht erschienen die drei bereits deutlich angetrunkenen jungen Leute in Flachsmeer bei der Geburtstagsfete im Dorfgemeinschaftshaus.

Nach Polizeiangaben provozierten die beiden Männer und die 19-jährige Frau die Partygäste nicht nur, sondern sie versprühten auch Pfefferspray und wollten eine Schlägerei anzetteln. Die Bilanz der Polizei in Leer am Sonntag: Sieben verletzte junge Leute und diverse Anzeigen wegen Körperverletzung.

dpa

