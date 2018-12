Trauriger Spitzenreiter: Bremen bei Insolvenzen vorn

Niedersachsen liegt im Durchschnitt

Hannover/Bremen - Gemessen an der Zahl der Unternehmen gehen bundesweit die meisten Firmen im Bundesland Bremen in die Insolvenz. In diesem Jahr kommen dort 111 Insolvenzen auf 10.000 Unternehmen, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag mitteilte.