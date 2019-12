Feuerwerk in Flammen: Container offenbar vorsätzlich angesteckt

Zahlreiche Schaulustige

+ © Pixabay In Brake ist ein Container mit Feuerwerkskörpern in Brand geraten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Brandstiftung. © Pixabay

In Brake ist ein mit Feuerwerkskörpern beladener Container in Flammen aufgegangen. Raketen und Böller lockten mehrere Schaulustige an, die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.