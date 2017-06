Feuerwehr in Niedersachsen nach heftigem Regen im Dauereinsatz

Hannover - Nach heftigem Regen hat die Feuerwehr am Donnerstag vielerorts in Niedersachsen vollgelaufene Keller und Firmengebäude auspumpen müssen.

Einige Straßen waren vorübergehend nicht passierbar, größere Schäden und Notlagen wurden zunächst aber nicht bekannt. In der Landeshauptstadt rückte die Feuerwehr zu rund 160 Einsätzen aus. Bei der Medizinischen Hochschule in Hannover lief Wasser in eine Tiefgarage.

Auch beim Reifenhersteller Continental und der Zentralen Polizeidirektion gab es einen Wassereinbruch. Im nahe gelegenen Langenhagen waren es 40 Einsätze.

In Wildeshausen im Kreis Oldenburg und in Molbergen in Kreis Cloppenburg wurden der Polizei zufolge Straßen unter Wasser gesetzt. Bei zahlreichen Anrufen melden besorgte Menschen überlaufende Gullydeckel. „Nichts Dramatisches“, hieß es bei der Polizei in Oldenburg.

dpa