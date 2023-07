Feuer zerstört Freibad in Emden: Spendenaktion mit viel Zuspruch gestartet

Von: Sebastian Peters

Nachdem ein Feuer das Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden nahezu zerstört hat, wurde eine Spendenaktion im Internet gestartet. Der Zuspruch ist enorm.

Emden – Der Schock über das Großfeuer im Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden liegt bei den Betroffenen und auch bei dem Bürgermeister tief. „Der Brand und die Auswirkungen erschüttern mich zutiefst“ der Oberbürgermeister weiter: „Wir werden alles dafür tun, dass unser Bürgerbad bald wieder öffnen, kann darauf kann sich der Förderverein verlassen.“

Nach dem Feuer im Freibad „Van-Ameren-Bad“ wurde sofort eine Spendenaktion im Internet erstellt – der Erfolg ist bereits jetzt groß

Das Van-Ameren-Bad ist seit 1993 in ehrenamtlichen Händen. Das sogenannte Bürgerbad wird seitdem liebevoll umsorgt. Erst vor Kurzem wurde das Schwimmbecken saniert. Nun sorgt das Großfeuer am Dienstagmorgen für einen herben Dämpfer im Urlaubsort direkt an der Emsmündung.

Gegen 4 Uhr stiegen plötzlich starke Rauchwolken aus der Umkleidekabine des Bades auf. Großalarm! Über 60 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Um 08:30 Uhr, nachdem ein Bagger das Gebäude eingerissen hatte, konnten auch die letzten Glutnester abgelöscht werden. Was überbleibt, war eine zerstörte Brandruine. Verletzte gab es bei dem Einsatz zum Glück nicht zu beklagen. „Mein aufrichtiger Dank gilt all denen, die heute Morgen im Einsatz waren. Dank Ihnen konnte Schlimmeres verhindert werden“, so der Oberbürgermeister Tim Kruithoff.

Ich habe meine halbe Kindheit dort verbracht. Wir sind jeden Tag in den Sommerferien da gewesen. Ich hoffe das es schnell wieder aufgebaut wird.

Direkt nach Großbrand: Aufgeben kommt nicht infrage – Spendenaktion für Van-Ameren-Bad ins Leben gerufen

Keine 12 Stunden nach dem Brand steckt scheinbar niemand den „Kopf in den Sand“. Eine Spendenaktion im Internet wird ins Leben gerufen. In kürzester Zeit werden Tausende Euros gesammelt. Die Spender, die mit der Geldspende auch eine Botschaft hinterlassen, äußern ihr Bestürzen über das Feuer.

Heike D. schreibt zu ihrer 50 € Spende: „Wir müssen zusammenhalten. Das wunderbare Bürgerbad wird wie Phoenix aus der Asche wieder aufgebaut werden.“ Eine Anonym Spende schreibt über ihre Kindheit im Schwimmbad an der Emsmündung: „Ich habe meine Kindheit in diesem Schwimmbad verbracht. Und auch heute gehe ich noch sehr gerne hin. Viel Kraft für das (ehrenamtliche) Team, das soviel Zeit und Liebe für Groß und Klein reininvestiert.DANKE!“

Elfjähriges Kind spendet für das abgebrannte Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden

Neben Bewohnern aus Emden, Firmen oder der Oberbürgermeister, viele sprechen ihre Untersuchung zum Wiederaufbau aus. Aber auch die Kinder wollen helfen: Das elfjährige Mädchen Lucifer J. möchte ein Teil ihres Taschengeldes dem Bürgerbad zukommen lassen: „Ich möchte auch gerne meinen Teil dazu beitragen. Ich bin 11 Jahre alt und habe da meine Ferientage verbracht und werde es auch noch.“

Das Spendenziel von 100.000 € wurde nach 5 Stunden bereits beinahe erreicht. Um 15 Uhr waren knappe 90.000 € von 1781 Spendern im Geldtopf.