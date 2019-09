Feuer in Wohnhaus: Vater rettet Familie ins Freie

Geschätzter Gesamtschaden: 120.000 Euro

Das Wohnhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Zu einem Brand ist es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Brake gekommen. Ein Vater bemerkte die starke Rauchentwicklung und konnte seine Familie ins Freie retten.