Feuer in der Grafttherme: Freizeitbad bleibt vorerst geschlossen

80 Personen evakuiert

Nach einem Brand bleibt die Grafttherme bis auf Weiteres geschlossen.

In der Grafttherme in Delmenhorst ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Das Freizeitbad ist daraufhin von Polizei und Feuerwehr geräumt worden.