Wolken über dem Hurricane-Gelände: DWD sagt „starke Gewitter“ für Samstag voraus

Von: Marcel Prigge

Land unter beim Hurricane 2023? Eine Wettervorhersage für Scheeßel des DWD deutet darauf hin. Doch wie wahrscheinlich sind die „starken Gewitter“ wirklich?

Scheeßel – „Gewitter und Starkregen möglich“: Mit dieser Vorhersage schockte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am gestrigen Freitag vermutlich viele Hurricane-Besucher. War doch zuerst Staub und Hitze für das Festival angekündigt, könnte ein wenig Niederschlag das Gelände direkt in eine Schlammpiste verwandeln. Wirklich viel Regen heruntergekommen ist am Freitag jedoch nicht. Aber wie sieht es am heutigen Samstag beim Hurricane 2023 in Scheeßel aus? Der DWD hält weiter an seiner Prognose fest.

DWD sagt „starke Gewitter“ voraus: Kommt der Wolkenbruch auf dem Hurricane 2023 am Samstag?

So heißt es auf der Internetseite des DWD für das heutige Niedersachsen-Wetter: „Heute Mittag meist heiter, im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung. Westlich der Weser nur einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen, meist trocken.“ Auf der anderen Weserseite zeige der Wettertrend jedoch: „örtlich Schauer oder starke Gewitter“ möglich. Auch seien Unwetter gering wahrscheinlich.

Wie wird das Wetter auf dem Hurricane 2023 am Samstag? Der DWD sagt örtlich starke Gewitter voraus. Andere Wettermodelle halten dagegen und behaupten, es solle nur wenig regnen. (Montage) © Hauke-Christian Dittrich/Joe Giddens/dpa

Und tatsächlich: Schauen die Hurricane-Besucher heute aus ihren Zelten, stellen sie fest: Es sind ja doch einige Wolken am Himmel. Aber Gewitter und Starkregen? Ein Blick in andere Wettermodelle zeigt: Die Regenponchos können wohl doch im Rucksack bleiben.

Multi-Modell gibt Entwarnung: Nur wenig Regen auf dem Hurricane angekündigt

So heißt es auf kachelmannwetter.de im Multi-Modell für Scheeßel, bei dem verschiedene Wettermodelle miteinander verglichen werden, dass die Möglichkeit auf Regen, insbesondere zwischen 14 und 20 Uhr besteht. Viel herunterkommen soll jedoch nicht: Das Modell mit dem größten Regen-Ausschlag zeigt eine Menge von 1,3 Millimetern pro Quadratmeter an.

Eher sollen sich heute im Tagesverlauf Wolken und Sonnenschein abwechseln. Mittags werden Temperaturen um die 24 Grad, nachmittags bis 17 Uhr bis 26 Grad erreicht. Abends kühlt es auf 22 Grad ab. Der Wind soll eine Geschwindigkeit von mehr als 12 km/h am heutigen Samstag nicht überschreiten.

In der Nacht zu Sonntag sollen die Schauer und Gewitter, die laut DWD im Osten Niedersachsens auftreten, nach und nach abklingen. Im Anschluss bleibt es gering bewölkt und trocken.