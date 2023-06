„Kann echt nicht euer Ernst sein“: Das sagen die Fans zum Hurricane-Auftakt

Von: Marvin Köhnken

Das Hurricane Festival ist mit Anreise und Warm-up-Party gestartet. Im Netz wird die Stimmung in den ersten Stunden am Eichenring sichtbar.

Scheeßel – Die offiziellen Social-Media-Seiten des Hurricane Festival sind vor allem Orte, an denen in diesem Jahr die wichtigsten News rund um das Event einlaufen. Anders als in der Festival-App sind dort aber auch Kommentare möglich – die Besucher schreiben dort, was ihnen passt und was nicht. Auf diese Weise entsteht ein Stimmungsbild zur 2023er-Ausgabe des Hurricane.

„Auf dass der Wettergott uns gnädig sei und uns ne Menge Regen schickt“, schreibt ein Nutzer bei Facebook und denkt dabei sicher auch an die erwarteten Staubmassen am Eichenring in Scheeßel. Immerhin: Für Freitag könnte es kurzzeitig regnen. Auch Gewitter hält das Wetter mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an diesem Tag bereit. Dann würde auch der weitere Wunsch des Nutzers in Erfüllung gehen: „Donner und Blitzschlag wär auch schön.“ Zuletzt hatte es 2016 ein Hurricane Festival gegeben, das am Samstag buchstäblich komplett ins Wasser fiel.

Hurricane-Atmosphäre bedeutet auch Lautstärke auf dem Campingplatz

Natürlich stimmt auch schon wieder die Atmosphäre auf dem Hurricane-Gelände – mit allen unliebsamen Begleiterscheinungen. „Wer den lautesten Sound hören möchte, komme doch bitte zum Hurricane Park“, schreibt ein leidgeprüfter Facebook-Nutzer. „Hier testen offensichtlich diverse Camps, ob nach den Ansagen auch Taten folgen.“ Und leicht resigniert fügt er hinzu: „Offensichtlich nicht.“ So gibt es dort „die dicksten Boxen und den lautesten Sound des ganzen Geländes“ anstelle der versprochenen Hurricane-Park-Wohlfühl-Atmosphäre.

Gute Laune ist auf dem Hurricane Festival das höchste Gut. © Ulla Heyne

Und überhaupt, Hurricane Park: „Was muss man eigentlich studieren, um zu begreifen, dass auch Menschen auf Hurricane Park duschen wollen?“, fragt eine Festival-Besucherin bei Facebook. „Und was ist bei 25 Grad der Hintergrund, dass einem Wasserkanister abgenommen werden?“ Allen Appellen, viel Wasser zu trinken, zum Trotz scheint die Rücksicht der Veranstalter an dieser Stelle ihre Grenze zu haben. Dabei ist guter Schutz gegen Hitze und Staub in diesem Jahr unerlässlich.

Betontod fiebern Hurricane-Auftritt entgegen

Vorfreude wiederum gibt es nicht nur bei zahlreichen Fans in Social Media. Auf Facebook haben auch die Musiker von Betontod angekündigt, wie sehr sie ihrem Auftritt im Line-up am Sonntag entgegenfiebern. „Bock 1000!“, schreiben sie als Kommentar und fügen ein Explosions- und ein Herz-Emoji hinzu. Zahlreiche Reaktionen der Hurricane-Besucher lassen erahnen, dass sie nicht allein feiern müssen, wenn sie in Scheeßel auf der Bühne stehen werden.

Hurricane-Gefühle werden wach: Der Haupteingang öffnet am Freitag um 14 Uhr. © Ulla Heyne

Unmut über die neue Aufteilung des Hurricane-Geländes gibt es aber auch. Neben dem Riesenrad musste auch die „Ständige Vertretung Scheeßel“ umziehen. Bislang befand sie sich der einzigartige Getränkestand nahe der Hauptbühne, gut erreichbar für alle Durstigen. Nun wurde die „Vertretung“ in die hintere Ecke der Forest Stage verlegt – in kurzer Reichweite zu den dortigen Örtlichkeiten. Entsprechend gibt es nicht nur bei den Betreibern des Stands Unmut. „Den Scheeßeler Treffpunkt schlechthin in die hinterletzte Ecke zu den Toiletten zu verschieben, kann echt nicht euer Ernst sein.“ Der Nutzer hat dazu eine klare Meinung: „So kann man die einheimische Bevölkerung auch verprellen!“ [Update]: Beim Aufbau des Geländes wurde nicht etwa die „Ständige Vertretung“ ins Abseits verbannt, es wurden einfach nur die Schilder vertauscht.

Ein einzelner Nutzer hat sogar das große Ganze und die aktuelle Diskussion um die hohen Ticket-Gebühren bei Eventim auf dem Schirm. FKP Scorpio, der Veranstalter des Hurricane Festival, gehört seit 2016 mehrheitlich dem Bremer Ticket-Giganten. Somit trifft die Kritik in diesem Fall auch das Hurricane: „Und Eventim so: Ding Ding Ding Ding.“ Garniert wird der Kommentar unter anderem mit drei Geldsäcken – was keinen Zweifel an der Meinung des Verfassers offen lässt.

Alles in allem überwiegt aber natürlich die Vorfreude auf der Hurricane Festival 2023. Auch einige, die online Kritik an einzelnen Punkten üben, fügen in ihren Kommentaren hinzu, wie sehr sie sich auf das Event am Eichenring freuen. Kurz vor Beginn des Wochenendes ging Hurricane-Chef Jasper Barendregt davon aus, dass rund 78.000 Besucher wie erwartet nach Scheeßel pilgern würden.