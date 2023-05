Familienunternehmen bei Hamburg: Mehr als 300 Jahre alte Traditionsschlachterei ist insolvent

Von: Elias Bartl

Die 300 Jahre alte Traditionsfleischerei Röhrs aus Hamburg ist insolvent. Das Unternehmen beschäftigt 28 Mitarbeiter und liegt im Ortskern von Jork © Sebastian Peters

Die älteste Schlachterei in Norddeutschland ist insolvent. Das Traditionsunternehmen aus Jork muss nach über 300 Jahren schließen.

Jork – Die Fleischerei Röhrs aus Jork bei Hamburg ist die älteste Schlachterei in Norddeutschland. Sie existiert seit 1709 und ist bekannt für regionales Fleisch aus artgerechter Haltung. Doch jetzt muss das Familienunternehmen Insolvenz anmelden. Das bedeutet, dass sie Geldprobleme haben und sich nicht mehr alle Rechnungen leisten können. Sie haben einen Antrag gestellt, um Hilfe zu bekommen. Ein Mann namens Hendrik Heerma wird jetzt versuchen, das Unternehmen zu retten, berichtet der Focus zuerst.

Traditionsschlachterei in Jork muss nach über 300 Jahren schließen

Das Unternehmen beschäftigt laut Focus 28 Mitarbeiter und liegt im Ortskern von Jork. Aber sie werden trotz der Probleme weiterarbeiten und versuchen, das Unternehmen am Leben zu halten. Das Problem war, dass der Bau einer neuen Halle, in der das Fleisch bearbeitet wird, teurer wurde als geplant. Das lag an steigenden Preisen aufgrund von Inflation. Aber die Familie Röhrs glaubt immer noch an die Zukunft ihres Unternehmens und will weiterhin gute Qualität und artgerechte Haltung von Tieren sicherstellen.

Die Fleischerei Röhrs hat enge Beziehungen zu Landwirten in der Umgebung und achtet auf eine gute Futterqualität der Tiere. So können sie sicherstellen, dass das Fleisch von guter Qualität ist und die Tiere artgerecht gehalten werden. Jetzt wird die Sozietät FRH, die sich als „Unternehmer auf Zeit“ versteht, helfen, das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen. Sie wollen Arbeitsplätze erhalten und dafür sorgen, dass die Fleischerei Röhrs auch in Zukunft existiert.