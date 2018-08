Familienministerin kündigt Fachkräfte-Offensive für Kitas an

Kita-Besuch in Hannover

Hannover - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will dem Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung entgegensteuern. „Wir werden zum nächsten Jahr eine Fachkräfte-Offensive des Bundes starten“, kündigte sie am Dienstag bei einem Kita-Besuch in Hannover an, ohne weitere Details zu nennen.