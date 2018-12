Rund 1,5 Millionen Kinder beziehen Kindergeld in Niedersachsen

125.000 Bezieher in Bremen

Hannover - In Niedersachsen beziehen derzeit rund 1,5 Millionen Kinder Kindergeld, von denen rund 10.000 im Ausland leben. Das teilte die Arbeitsagentur in Nürnberg der dpa mit. In Bremen sind es rund 125.000 Mädchen und Jungen, von denen etwa 600 im Ausland leben.